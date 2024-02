Dann startet die fünfte Staffel von "LOL: Last One Laughing"

LOL: Last One Laughing geht in die nächste Runde! Seit Jahren ist die Show rund um den Gastgeber Michael "Bully" Herbig (55) ein voller Erfolg: Sechs Stunden lang versuchen Promis, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen – wer es schafft, trotzdem nicht zu lachen, gewinnt. Auf den Sieger warten 50.000 Euro, die er für einen guten Zweck spendet. In diesem Jahr geht die Show bereits in die fünfte Runde. Nun steht auch endlich fest, wann "LOL: Last One Laughing" wieder an den Start geht!

Auf dem offiziellen Instagram-Account von Prime Video werden jetzt die News verkündet: "Habemus Datum! Staffel fünf von 'LOL: Last One Laughing' landet am 28. März in euren Wohnzimmern." Neben Michael (56) werden in dieser Staffel Otto Waalkes (75), Ralf Schmitz (49), Elyas M'Barek (41), Ina Müller (58), Mirja Boes (52), Michael Kessler, Torsten Sträter (57), Olaf Schubert (56) und Meltem Kaptan antreten, um ihre Lachmuskeln zu strapazieren. Auch Show-Urgestein Hazel Brugger (30) ist wieder mit von der Partie.

Die Fans scheinen schon jetzt einen Favoriten zu haben! In den Kommentaren wird deutlich: Die "LOL: Last One Laughing"-Zuschauer freuen sich vor allem auf Otto! "Mit Otto kann diese Staffel nur genial werden. Auf ihn habe ich so lange gewartet. Er ist der King. Ich bin gespannt, wie weit er kommt!", freut sich etwa ein Fan. Und auch Marco Strecker (22), der mit seinen Sketchen auf TikTok für Gelächter sorgt, ist sich sicher: "Otto wird krass!"

ActionPress Michael Bully Herbig bei der Premiere der zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing"

SAT.1/Boris Breuer Ralf Schmitz, Showmaster

Getty Images Otto Waalkes, Schauspieler, Regisseur, Musiker

