Hat Coupleontour etwa doch zusammen Weihnachten gefeiert?

Vor Kurzem haben sich Coupleontour aufgelöst – und zwar romantisch und auch professionell. Sowohl Ina (28) als auch Nessi (28) gehen jetzt ihren eigenen Weg – und dazu gehört auch, getrennt Weihnachten zu feiern. Zumindest war das der Plan, wie Vanessa gegenüber Promiflash bereits vor den Festtagen erzählte. Jetzt teilt Ina allerdings einen äußerst verdächtigen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. Diesen betitelt sie "kleine Weihnachtsfeier" und er zeigt das ehemalige YouTuber-Pärchen mit ihrer Tochter Olivia. Der kleine Knirps hält eine Puppe im Arm und ihre Mütter scheinen in ein Gespräch vertieft zu sein. Allerdings sitzen sie dabei recht weit auseinander.

Ina trägt eine Jogginghose und einen Pullover, die farblich zusammenpassen. Nessi geht es mit einer lilafarbenen Leggings und einem Pullover mit Erdbeerprint genauso lässig an. Es ist unklar, ob das Foto tatsächlich über die eigentlichen Weihnachtsfeiertage gemacht wurde oder danach. Ina selbst hat im Gespräch mit Promiflash jedoch erwähnt, dass die beiden Ex-Partnerinnen gerade wegen ihrer Tochter "aufeinander treffen würden". "Wir werden uns sicherlich an den Weihnachtsfeiertagen sehen, aber dieses Jahr nicht gemeinsam feiern", erzählte sie. Für eine gemeinsame Feier sei die Trennung einfach noch zu frisch.

Das Liebes-Aus wird von beiden Parteien nur schwer verkraftet. Besonders Nessi hat zu kämpfen, allerdings aus anderen Gründen. Wie sie in ihrer Story vor einigen Tagen selbst erklärte, sei es für sie wirklich schwer, ihren Herzschmerz vor aller Welt zu verarbeiten. "Es ist wirklich deutlich schwerer, eine Trennung zu verarbeiten, wenn alle etwas dazu sagen und spekulieren, obwohl alles bereits gesagt wurde und alle nur friedlich weiterleben wollen", klagte sie damals. Dass so viele Kommentare und Gerüchte von Außenstehenden an sie herangetragen werden, fand sie einfach nur sehr anstrengend.

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour mit Tochter Olivia auf Mallorca

