Coupleontour-Nessi fällt die Trennung von Ina sehr schwer

Das Influencer-Paar Ina (28) und Nessi (28) von Coupleontour gab im September nach einigen Mutmaßungen seine Trennung bekannt. Seitdem wird viel über die Gründe spekuliert, die nach acht gemeinsamen Jahren letztendlich zum Liebes-Aus geführt haben sollen. Das geht Nessi ordentlich gegen den Strich, wie sie nun auf Instagram verrät. "Trennungen sind scheiße. Aber öffentliche Trennungen sind wirklich kompletter Mist – immer, wenn man gerade dabei ist, etwas zu verarbeiten, kommt irgendein Kommentar und man fällt komplett zurück", gibt sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt und erklärt weiter: "Es ist wirklich deutlich schwerer, eine Trennung zu verarbeiten, wenn alle etwas dazu sagen, spekulieren, obwohl alles bereits gesagt wurde und alle nur friedlich weiterleben wollen."

Anschließend gibt sie zu, wie sehr sie die Spekulationen rund um die Trennung belasten: "Wisst ihr eigentlich, wie sehr ich unter den Kommentaren Wochen nach der Trennung gelitten habe? [...] Diese Menschen sehen nicht, was sie damit anrichten können. Mit solchen Worten. Das verletzt." Statt sich mit gemeinen Gerüchten auseinanderzusetzen, wolle sie die Trennung endlich hinter sich lassen und weiterziehen. "Ich möchte wirklich damit abschließen. Dieses Jahr gehört mit 2022 wirklich zu den härtesten in meinem Leben und ich möchte, dass nächstes Jahr ein wunderschönes wird. Ich glaube fest daran, dass es mein Jahr wird", schließt sie ihren Beitrag hoffnungsvoll ab.

Während Nessi sich also vorgenommen hat, mit dem Trennungskapitel abzuschließen, hat ihre Verflossene das augenscheinlich schon getan. In einem Interview mit Bild sprach Ina vor rund einem Monat über ihren Kumpel Fabi, der in der schweren Zeit nach dem Beziehungsende eine große Stütze für sie gewesen sei. Dort deutete sie auch an, dass zwischen den beiden womöglich auch mehr als nur freundschaftliche Gefühle herrschen könnten. "Wohin sich unsere Freundschaft entwickelt, lasse ich auf mich zukommen", betonte sie damals und fügte hinzu: "Da ich mich schon immer sowohl zu Frauen als auch zu Männern hingezogen gefühlt habe, möchte ich abwarten, ob und was sich daraus entwickelt."

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour im August 2024

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour

