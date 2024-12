Hier posiert Florian Silbereisen mit Ex Helenes Mann Thomas

Florian Silbereisen (43) und Helene Fischer (40) gehen seit 2018 getrennte Wege. Böses Blut gibt es zwischen dem einstigen Traumpaar jedoch nicht. Zuletzt traten beide sogar in der Die Helene Fischer Show auf – und dort harmonierte es nicht nur auf der Bühne. Das macht Florian mit einem überraschenden Selfie auf Instagram deutlich, auf dem sich kein Geringerer als Helenes Mann Thomas Seitel in den Hintergrund geschlichen hat. Er schaut lachend in Richtung Kamera, während Helenes Ex sein Gesicht aufgehübscht bekommt und ebenfalls in die Linse grinst.

Seinen Schnappschuss kommentiert Florian mit den Worten: "Wir alle hatten nicht nur auf der Bühne viel Spaß, sondern auch hinter der Bühne! Ich wünsche euch ebenfalls viel Spaß mit der Helene-Fischer-Show heute Abend!" Von seinen Fans bekommt der Sänger dafür ziemlich viel Lob. Sie schwärmen unter anderem: "Ein schöner Beweis, dass trotz Trennung eine gute Freundschaft bleiben kann. Toller Auftritt von euch beiden!" Außerdem schreibt ein weiterer Bewunderer: "Ist das cool, haha! Mit so einem Bild hätten wir alle nicht gerechnet."

Wie gut Helene und Florian auch Jahre nach ihrer Trennung befreundet sind, plauderten beide laut Merkur während der Show in Düsseldorf aus. Die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin verriet gegenüber den rund 13.000 anwesenden Fans, dass ihr Verflossener häufiger privat bei ihr vorbeischaut. "Dann bleibt es natürlich nicht beim Kaffee", lachte die Musikerin und ergänzte belustigt: "Dann wechseln wir immer zu Wein. Das ist einfach immer schön."

Instagram / thomasseiltel Thomas Seitel und Helene Fischer im April 2023

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

