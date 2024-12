Marius Borg Høiby könnten bis zu sechs Jahre Haft drohen

Für Marius Borg Høiby (27) sieht es aktuell überhaupt nicht gut aus. Gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) laufen momentan polizeiliche Ermittlungen wegen Körperverletzung, Vergewaltigung, Sachbeschädigung und noch einigen anderen Verstößen. Anklage wurde bisher noch nicht erhoben – aber was passiert, wenn dies im kommenden Jahr geschehen wird? Laut Bild soll es drei mögliche Szenarien geben, die Marius bevorstehen könnten. Das Worst-Case-Szenario für den jungen Mann könnten bis zu sechs Jahre Haft bedeuten, wenn er alle Vorwürfe abstreitet, die Staatsanwaltschaft sich jedoch in ihrer Beweislage sicher ist.

Die harmloseste Strafe wäre für Marius wohl ein Bußgeldverfahren. Dieses Urteil könnte gefällt werden, wenn die Straftatbestände, die dem 27-Jährigen vorgeworfen werden, in der noch nicht erhobenen Anklage milder ausfallen als bisher angenommen. Zwischen dem Best-Case- und dem Worst-Case-Szenario gibt es noch eine mittlere Variante. Die Gesetzeslage ist in Norwegen eine andere als in Deutschland. Sollten alle mutmaßlichen Straftaten in eine Anklage aufgenommen werden, könnte Marius' Anwalt seinem Mandanten raten, alles zu gestehen. In diesem Fall wird dann von einem "Geständnisurteil" gesprochen, für das kein Gerichtstermin notwendig ist. Mögliche Konsequenzen wären hier ein Bußgeld, Sozialstunden oder eine kurze Haftstrafe.

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich Mette-Marit erstmals zum Skandal ihres Sohnes. In einem emotionalen Interview mit NRK gab sie zu, wie schwer die vergangenen Monate für alle Beteiligten gewesen seien: "Es war hart, mehr gibt es nicht zu sagen. Es war wirklich sehr, sehr schwer für uns – und zwar für jeden von uns, denke ich." Dennoch machte sie auch den Medien einen Vorwurf. Die Presse müsse Verantwortung für den enormen Druck übernehmen, der so lange angedauert habe, betonte sie.

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Martin Hoeien / Aller / MEGA Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby, Juni 2022

