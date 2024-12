Olivia Munn und John zeigen ihr Weihnachtschaos mit den Kids

John Mulaney (42) und Olivia Munn (44) haben in diesem Jahr Weihnachten im Kreise ihrer kleinen Familie gefeiert – und dabei einen Blick hinter die Kulissen ihres fröhlich-chaotischen Heiligabends gewährt. Die Schauspielerin teilte auf Instagram, wie bei ihnen zu Hause an Weihnachten das pure Leben regiert: Der zweijährige Sohn Malcolm erkundete strahlend seine neuen Geschenke, darunter eine Schutzbrille, angeblich direkt von den Pinguinen aus "Madagascar". Als besonderes Detail verriet Olivia außerdem, dass ihre jüngste Tochter Méi genau an Heiligabend 100 Tage alt wurde. "Das Haus ist ein Chaos, [aber] alle meine Weihnachtswünsche sind in Erfüllung gegangen", schrieb sie zu den geposteten Fotos und Videos.

In den weihnachtlichen Schnappschüssen und Clips sieht man die Familie entspannt und glücklich. John kuschelt liebevoll mit Tochter Méi, während Malcolm gebannt eine Schneekugel betrachtet. Eine Panorama-Aufnahme des Wohnzimmers zeigt die Spuren des ausgelassenen Feierns: buntes Geschenkpapier und Spielsachen überall. Olivia ließ ihre Follower an den intimen Momenten teilhaben und gab damit einen charmanten Einblick in das Familienleben. Genau diese Bilder strahlen für die Fans Wärme und Nähe aus. "Ich liebe es, Häuser zu sehen, die bewohnt aussehen", schrieb beispielsweise ein User liebevoll in der Kommentarspalte.

2021 gaben Olivia und John bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten – nachdem ihre Beziehung im selben Jahr öffentlich wurde. Diesen September erblickte dann ihre Tochter Méi June per Leihmutterschaft das Licht der Welt. Ihre Beziehung halten die beiden allerdings weitgehend privat, hin und wieder teilen sie jedoch Momentaufnahmen ihres Familienlebens. "Sie sind total glücklich mit Méi und Malcolm", erklärte ein nahestehender Insider vor wenigen Monaten gegenüber People und machte damit deutlich, wie sehr Olivia und John in ihrer Rolle als Eltern aufgehen.

Instagram / oliviamunn Olivia Munn mit ihrer Tochter Méi, Dezember 2024

Instagram / oliviamunn Olivia Munn auf Instagram mit ihren und John Mulaneys zwei Kindern

