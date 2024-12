"Unüblich": So hat Nikola Glumac Kims Mama kennengelernt

Erst vor wenigen Wochen bandelten Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29) miteinander an. Seither schreiben die beiden Realitystars eine rasante Liebesgeschichte, wie sie wohl in keinem Buch steht. Nun verrät Nikola sogar, dass er bereits die Mutter einstigen Dschungelcamp-Kandidatin kennengelernt hat. "[Ich] habe sie jetzt an Weihnachten kennengelernt, aber das war etwas unüblich. Da wir ja in Dubai sind, haben wir mit Kims Mutter gefacetimed und ich habe sie dementsprechend über FaceTime kennengelernt", plaudert der Ex von Gloria Glumac (32) aus.

Für seine Kim ist Nikola sogar aus Deutschland weggezogen. Da sich Kim ein Leben in Dubai aufgebaut hat und der 28-Jährige seiner Liebsten ganz nah sein wollte, zog er ihr kurzerhand hinterher. Aber damit nicht genug: Für Kim ließ sich Nikola sogar ein ganz besonderes Motiv tätowieren – und zwar ihren Namen. "Wir sind zwar noch in unserer Kennenlernphase, aber ich will dir den größten Liebesbeweis schenken, den du verdient hast", erklärte er Mitte Dezember auf Social Media.

Nikola und Kims Lovestory schreitet im Eiltempo voran und könnte die beiden Influencer aktuell wohl kaum glücklicher machen. Im Interview mit Bild schwärmte die 29-Jährige in den höchsten Tönen von ihrer neuen Flamme. Vor allem beim Sex sind die beiden demnach ein Perfect Match. "Ich bin so glücklich mit unserem Sexleben. Nikola ist einfühlsam und weiß genau, was der andere braucht. Das ist so wichtig, vor allem für uns Frauen", freute sich Kim und fügte hinzu: "Es geht ihm nicht nur um sich, sondern darum, dass beide glücklich sind. Das macht den Unterschied."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac in Dubai

