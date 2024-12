"Besser als Ex": Kim schwärmt vom Sexleben mit Nikola Glumac

Sie schweben auf Wolke sieben! In Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumacs (28) Liebesbeziehung könnte es offenbar kaum besser laufen. Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin ist unter anderem für ihr lockeres Mundwerk bekannt und wird diesem nun im Interview mit Bild absolut gerecht. Denn Kim verrät, dass es zwischen den Realitystars vor allem im Bett richtig rundgehen soll: "Ich bin so glücklich mit unserem Sexleben. Nikola ist einfühlsam und weiß genau, was der andere braucht. Das ist so wichtig, vor allem für uns Frauen." Und noch eine weitere Sache hat die Influencerin festgestellt: "Er ist definitiv besser im Bett als mein Ex." Ist das etwa ein kleiner Seitenhieb gegen ihren einstigen Flirt Mike Heiter (32)?

Nikola achte offenbar nicht nur außerhalb des Bettes auf Kims Wohlbefinden, sondern auch beim Sex. "Es geht ihm nicht nur um sich, sondern darum, dass beide glücklich sind. Das macht den Unterschied", schwärmt die 29-Jährige gegenüber dem Newsportal. Kim weiß, dass einige Frauen auf sogenannte "Bad Boys" stehen, sie selbst zählt sich allerdings nicht dazu. Wie gut, dass offenbar auch der 28-Jährige keiner von diesen ist. "Viele Frauen stehen ja auf Ar*chlöcher, aber ich nicht. Ich liebe nette Männer – und Nikola ist wie ein Honigkuchenpferd", erklärt die einstige Temptation Island-Verführerin.

Kim und Nikolas Liebesgeschichte entstand Schlag auf Schlag. Bei den Dreharbeiten zur Show Promis unter Palmen, die im Frühjahr 2025 ausgestrahlt wird, lernten sich die beiden kennen und offenbar auch lieben. Mittlerweile lebt Nikola sogar ganz in der Nähe von seiner Kim – und zwar in Dubai. Vor wenigen Tagen ging der Ex von Gloria Glumac (32) sogar vor seiner Liebsten auf die Knie. Auch das Weihnachtsfest wurde gemeinsam gefeiert, wie Kim auf Instagram verriet: "Nikola und ich wollten das erste Mal ohne unsere Familien Weihnachten verbringen und irgendwo in den Urlaub fliegen. Der geht allerdings nur kurz und dann verbringen wir unser erstes Weihnachten gemeinsam in Dubai. Ich muss aber sagen, dass ich mich darauf freue."

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

