Hasswelle im Netz: Wie gehen Yve Vogt und Garry damit um?

Stecken sie die Kritik einfach so weg? Die Ex-Bachelor-Kandidatin Yasmin Vogt (25) und der TikTok-Star Garry Secret (19), welche seit ungefähr einem Jahr zusammen sind, haben trotz der Kürze ihrer Beziehung bereits eine intensive Zeit hinter sich. Das Paar wurde in der Vergangenheit schon häufiger aufgrund ihres Altersunterschieds von sechs Jahren kritisiert. Promiflash hat die beiden gefragt, inwieweit die Hasswelle Einfluss auf ihre Liebe hat.

Im Interview mit Promiflash erklärt Yasmin, dass negative Resonanz zu Streitigkeiten innerhalb der Beziehung geführt habe. Vor allem zu Beginn ihrer Beziehung erhielt das Paar zahlreiche Hate-Kommentare, mit welchen es zu kämpfen hatte. "Wenn man so etwas Krasses durchsteht, dann steht der Zukunft nichts mehr im Wege", erzählt die Influencerin nun und merkt an, dass das Paar versuche, negative Kommentare nicht zu sehr an sich herankommen zu lassen. "Wir nehmen das Ganze mit einer humorvollen Art und Weise auf," äußert sich Garry dazu.

Dass sie ihre Beziehung auf Social Media teilen, bereuen die beiden nicht. "Aus Hatern werden natürlich auch Fans", meint Garry gegenüber Promiflash. Er betont, dass vor allem zu Beginn seiner und Yasmins Beziehung ihre Liebe angezweifelt wurde. Mittlerweile ist sich der TikToker sicher, dass durch eine authentischere Zurschaustellung ihrer Beziehung Hater vom Gegenteil überzeugt werden konnten. Das Paar verrät, es wolle auch zukünftig weitere Einblicke in sein Leben bieten und sein wahres Gesicht zeigen.

Instagram / yvevogt Garry Secret und Yasmin Vogt, Influencer

TikTok /garrysecret Yasmin Vogt und der TikToker Garry Secret

Instagram / garrysecret Yasmin Vogt und Garry Secret im August 2023

