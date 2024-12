Heidi Klum verletzt sich beim Tanzen zu Mariah Careys Hit

Heidi Klum (51) befindet sich aktuell im Skiurlaub und hat sich dort überraschenderweise nicht beim Skifahren, sondern beim Tanzen verletzt. Fotos in einer aktuellen Instagram-Story zeigen den sichtlich geschwollenen Zeh mit Bluterguss. Die Ursache: Sie tanzte ausgelassen zu Mariah Careys (55) "All I Want for Christmas Is You" und war dabei so in Bewegung, dass sie mit ihrem Zeh gegen eine Tür rannte. "Das stammt nicht vom Skifahren", stellte Heidi klar und gab ihren Fans Einblicke in das Missgeschick.

Für Heidi ist Mariah Careys Hit offenbar ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Doch diesmal ging die Partylaune nach hinten los. Nach dem Fauxpas auf der Tanzfläche sorgte Ehemann Tom Kaulitz (35) dafür, dass sie trotz der Verletzung gut versorgt wurde. Nachdem Heidi in einem entspannenden Schaumbad die ersten Schmerzen auskuriert hatte, kümmerte sich Tom liebevoll um ihren lädierten Zeh. Mit einem Schmunzeln dokumentierte sie die Szene und ließ ihre Fans wissen, dass sie unter besten Bedingungen gepflegt werde.

Heidi ist bekannt für ihren Sinn für Humor und ihre unbeschwerte Art, auch kleinere Missgeschicke mit einem Augenzwinkern zu nehmen. Bei ihren Fans punktet das Model immer wieder durch Einblicke in ihren Alltag, die sie nicht nur glamourös, sondern auch nahbar zeigen. Seit 2019 ist Heidi mit dem Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz verheiratet, und die beiden geben regelmäßig Einblicke in ihr harmonisches Familienleben. Ob ausgelassene Tanzeinlagen oder gemeinsamer Alltag – für die beiden scheint das Leben voller Leichtigkeit und Spaß zu sein, auch wenn es hin und wieder eine Blessur gibt.

MEGA Heidi Klum im Dezember 2024

MEGA Heidi Klum mit ihrer Familie, Dezember 2024

