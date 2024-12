Heidi Klum macht mit Kaulitz-Zwillingen Skigebiet unsicher

Heidi Klum (51) gönnt sich aktuell eine verschneite Auszeit in einem Skigebiet in Aspen, Colorado. Mit von der Partie sind natürlich auch ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) und ihr Schwager Bill Kaulitz (35). Aktuelle Schnappschüsse gewähren nun einen Einblick in den familiären Winterurlaub des Models und der Tokio Hotel-Stars. Diese zeigen, wie das eingespielte Trio gekonnt der Kälte trotzt und sich vergnügt mit dem Lift auf die Skipiste begibt.

Dabei hat sich die Patchworkfamilie ganz schön in Schale geschmissen – besonders die 51-Jährige gab eine sportliche Figur ab. Die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin trug eine strukturierte XXL-Jacke in Schwarz und darunter ein lässiges graues Shirt mit gelbem Print. Den Look kombinierte sie mit einem hellgrauen Skihelm mit getönter Skibrille und einer schlichten, schwarzen Skihose. Ein echter Hingucker war auch das Outfit von Bill: Er präsentierte sich in einer goldfarbenen Daunenjacke und einer auffälligen Skihose mit Animal-Print.

Bereits vor Weihnachten ließ Heidi ihre Fans auf Instagram an ihrem Skiurlaub in den Rocky Mountains teilhaben. Von dort aus postete sie eine Fotoreihe – darunter ein niedliches Turtelbild mit ihrem Tom. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie der 35-Jährige seine Ehefrau buchstäblich auf Händen trägt und Heidi dabei freudestrahlend ihre Arme ausstreckt. Wie sehr sie die Auszeit mit ihrem Liebsten genoss, machte sie in der Kommentarspalte deutlich. Sie schrieb: "Ich liebe dich."

MEGA Heidi Klum im Dezember 2024

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Aspen, Colorado, Dezember 2024

