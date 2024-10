Montana Brown verrät das Geschlecht von Baby Nummer zwei

Die ehemalige Love Island-UK-Teilnehmerin Montana Brown hat aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Sie erwartet ihr zweites Kind und hat nun das Geschlecht ihres Babys enthüllt. Am vergangenen Sonntag veröffentlichte die 28-Jährige auf Instagram eine Reihe an Fotos von sich und ihrem Verlobten Mark O'Connor. Eines der Schnappschüsse wies ganz nonchalant darauf hin, welches Geschlecht ihr noch ungeborener Wonneproppen hat. Freudestrahlend hält die Brünette ein Stück Kuchen mit rosa Glasur in die Kamera. Mit diesem süßen Detail verriet sie, dass sie und ihr Verlobter ein kleines Mädchen erwarten.

Unter ihrem Post schrieb Montana: "Schönes Wochenende für Markys Geburtstag... Wir haben das Geschlecht herausgefunden – scrollt bis zum Ende, um zu sehen, was wir bekommen." Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Freunde und Fans gratulierten dem glücklichen Paar in der Kommentarspalte. Model Tasha Ghouri kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch, Liebes!", während Lottie Tomlinson (26), die Schwester des One Direction-Stars Louis (32), Herz-Emojis hinterließ. Auch Lucy Watson, bekannt aus "Made in Chelsea", zeigte sich begeistert und schrieb: "Oh mein Gott, ein Mädchen, das ist so aufregend." Charlotte Dawson (32), die derzeit auch ein Mädchen erwartet, schrieb begeistert: "Yay, wir sind jetzt in unserer Girl-Mama-Ära, meine Liebe."

Bereits im Juli hatte Montana die Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind bekannt gegeben. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie ein Bild ihres wachsenden Babybauchs und schrieb darunter: "Zwei unter zwei, los geht's!" Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Liebster wurden im vergangenen Juni zum allerersten Mal Eltern eines kleinen Jungen namens Jude. Nur 13 Monate später freuen sie sich nun auf weiteren Familienzuwachs.

Anzeige Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Realitystar Montana Brown im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige