Im knappen Bikini: Montana Brown zeigt ihren Babybauch

Montana Brown hat auf Instagram neue Fotos von ihrem Urlaub auf Sardinien, Italien, geteilt und dabei mit ihrem Babybauch um die Wette gestrahlt. Die ehemalige UK-Love Island-Teilnehmerin, die ihr zweites Kind mit ihrem Verlobten Mark O'Connor erwartet, trug ein stilvolles beigefarbenes Bikini-Set, das ihre wachsende Körpermitte perfekt in Szene setzte. Dazu legte sie liebevoll ihre Hände auf die Babykugel. Bei den Aufnahmen setzte die TV-Bekanntheit auf natürliche Schönheit und grinste ohne Make-up bis über beide Ohren in die Linse.

In dem Instagram-Post beschrieb Montana ihre aktuelle Schwangerschaft als andersartig im Vergleich zu ihrer ersten. "Ich fühle mich so anders in dieser Schwangerschaft, in Bezug auf meinen Appetit, das Energieniveau und definitiv die Größe [des Bauchs]. Mit Jude habe ich gegessen wie ein Elch und hatte so viele Wasseransammlungen", kommentierte sie und schwärmte: "Kann es kaum erwarten, dieses kleine Baby zu treffen."

Montana und Mark begrüßten ihren ersten Sohn, Jude, im Juni letzten Jahres und gaben bereits 13 Monate später bekannt, dass der Realitystar wieder schwanger ist. Die Neuigkeit über ihr zweites Kind verkündete die Beauty im Juli in den sozialen Medien. Damals posierte die zweifache Mama in spe in einem kurzen Clip vor einer traumhaften Kulisse und setzte ihren wachsenden Babybauch durch ein figurbetontes Kleid perfekt in Szene. "Zwei von zwei, auf geht's", kommentierte Montana die Aufnahme.

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, britische TV-Bekanntheit

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, TV-Bekanntheit, mit ihrem Partner Mark

