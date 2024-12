Echte Sportskanone: So bleibt Nicole Kidman gesund und fit

Nicole Kidman (57) feierte in diesem Jahr einige große Erfolge und stand viel vor der Kamera. Doch woher nimmt die gebürtige Australierin ihre ganze Energie dafür? Im Interview mit der Los Angeles Times verrät sie: "Ich bin ein Fan von allen Arten von Training. Ich laufe, fahre Rad, mache Yoga, wo immer ich auf der Welt bin." Dabei lässt sie sich vor allem von ihrer Familie motivieren, denn alleine ihren straffen Trainingsplan durchzuführen, ist für die Schauspielerin nicht ganz so einfach. "Wir versuchen, als Familie Sport zu treiben, was es viel einfacher macht, alles unter einen Hut zu bringen und natürlich auch viel mehr Spaß macht", plaudert sie aus.

Die "Moulin Rouge"-Darstellerin macht aber nicht nur viel Sport, um ihren Körper gesund und fit zu halten. Sie achtet auch auf ihre Ernährung – obwohl sie sich nichts verbietet. "Ich esse so ziemlich alles, aber in Maßen. Auch beim Fitnesstraining versuche ich, nicht zu streng zu sein und es abwechslungsreich zu gestalten, damit es auch Spaß macht", erklärt sie im Interview. Allerdings ist es für den Filmstar nicht immer ganz einfach, sich auf ihre Fitnessroutine, die Familie und ihren Job gleichzeitig zu konzentrieren. "Ich bin mir sicher, dass alle berufstätigen Mütter nachvollziehen können, wie schwer es ist, die Familie unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig durch Ernährung und Sport gesund zu bleiben", gibt Nicole zu.

Die Schauspielerin erlebte in diesem Jahr einige große Erfolge – und leider auch einen tragischen Verlust. Ihr neuer Erotikthriller "Babygirl" wurde in diesem September erstmals bei dem internationalen Filmfestival in Venedig gezeigt – und begeisterte dort sofort sein Publikum. Sie sollte für ihre Darstellung in dem Streifen kurz darauf sogar einen Preis verliehen bekommen, musste das Event dafür dann aber kurzfristig absagen: Ihre Mama Janelle Ann Kidman ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Diesen tragischen Verlust verarbeitet die Schauspielerin auch jetzt noch.

Getty Images Nicole Kidman bei der Premiere von "Lioness" in Los Angeles, Oktober 2024

Getty Images Janelle Ann Kidman und Nicole Kidman, 2018

