Nicole Kidman enthüllt die letzten Worte ihrer Mutter (†)

Nicole Kidman (57) hat in einem berührenden Interview die letzten Worte ihrer Mutter Janelle offenbart, die im September verstarb. Die Schauspielerin teilte diesen intimen Moment mit der Öffentlichkeit und zeigte sich dabei sichtlich bewegt. In der Sendung "CBS Sunday Morning" erzählte sie, dass sie nicht geahnt hätte, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie ihre Mutter sprechen hörte. "Bevor ich ins Flugzeug stieg, um sie zu besuchen, sagte sie zu mir: 'Vielleicht solltest du einen Moment warten, Nicky, denn ich denke, du musst dich jetzt um dich selbst kümmern'", berichtete Nicole.

Weiter erklärte die Schauspielerin, dass sie die weisen Worte ihrer Mutter nun in ihrem eigenen Leben anwenden möchte, insbesondere als Mutter von vier Kindern. Die Oscar-Preisträgerin hat mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (62) zwei erwachsene Kinder, Isabella und Connor, und mit ihrem Ehemann Keith Urban (57) zwei jüngere Töchter, Sunday Rose (16) und Faith Margaret (13). "Ich bin natürlich eine ältere Mutter und möchte lange für meine Mädchen da sein", sagte sie und betonte, wie wichtig es sei, auf sich selbst zu achten. "Sich um mich selbst zu kümmern bedeutet, dass ich mich um sie kümmern kann", fügte Nicole hinzu.

Im September hatte Nicole ihre Teilnahme am Filmfestival von Venedig abrupt abgebrochen, als sie vom Tod ihrer Mutter erfuhr. In einer schriftlichen Erklärung, die von der Regisseurin Halina Reijn verlesen wurde, widmete sie ihrer Mutter einen bewegenden Tribut: "Sie hat mich geformt, sie hat mich geleitet und sie hat mich gemacht." Wenige Wochen später, bei der Premiere der zweiten Staffel von "Lioness", zeigte sich die Schauspielerin erneut sichtlich emotional. "Es ist schwer", gestand sie in einem Interview mit Page Six. "Ich halte mich über Wasser. Ich wünschte, meine Mama wäre hier. Alles läuft großartig bei der Arbeit, aber ich vermisse sie." Trotz ihres vollen Terminkalenders betonte Nicole, wie sehr ihr die Nähe zu ihrer Familie in dieser schwierigen Zeit helfe.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman mit ihren Töchtern Faith Margaret und Sunday Rose

Getty Images Nicole Kidman und ihre Mutter im Jahr 2004