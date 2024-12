Keanu Reeves äußert sich zur Zukunft von "John Wick"-Rolle

Keanu Reeves (60), bekannt aus der erfolgreichen John Wick-Reihe, hat sich in einem Interview mit CBS News zur Möglichkeit eines fünften Films geäußert. Der Schauspieler, dessen letzter Auftritt als der ikonische Auftragskiller im Jahr 2023 in "John Wick: Kapitel 4" zu sehen war, gab dabei sowohl Hoffnung als auch Zweifel preis. "Man soll niemals nie sagen. Mein Herz sagt ja, aber meine Knie sagen: 'Ich kann keinen weiteren John Wick machen'", erklärte Keanu gegenüber dem Sender. Doch Fans können sich freuen, denn Keanu wird die Rolle des John Wick im kommenden Spin-off "Ballerina" spielen, in dem Ana de Armas (36) die Hauptrolle übernimmt.

Das Spin-off, das nach den Ereignissen von "John Wick 3: Parabellum" spielt, wird bereits als der inoffizielle fünfte Teil der Saga gehandelt. In "Ballerina" steht jedoch nicht John Wick, sondern die titelgebende Auftragsmörderin im Mittelpunkt. Fans des Franchise dürfen sich dennoch auf ein Wiedersehen mit Keanus Figur freuen, wenn auch in einer unterstützenden Rolle. Der Trailer zu "Ballerina" zeigt, dass es auch in diesem Film nicht an Action und Drama fehlen wird – ein Markenzeichen der beliebten Filmreihe, die Keanu seit 2014 zu einem ikonischen Namen in der Welt der Actionfilme gemacht hat.

Abseits der intensiven Action steht Keanu, der für seine Bescheidenheit bekannt ist, privat gerne im starken Kontrast zu seinen filmischen Rollen. Der in Beirut geborene und in Toronto aufgewachsene Schauspieler hat sich über die Jahrzehnte einen Ruf als einer der bodenständigsten Stars Hollywoods erarbeitet. Mit seiner Partnerin Alexandra Grant lebt der Star ein vergleichsweise zurückgezogenes Leben fernab des Rampenlichts. Während er in Interviews betont, wie wichtig ihm Balance zwischen Beruf und Privatem sei, begeistert er mit seiner Leidenschaft für seine Rollen weiterhin Fans weltweit – selbst wenn seine Knie gelegentlich protestieren.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Keanu Reeves und Ana de Armas

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves im Dezember 2024

