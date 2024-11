"John Wick"-Filme brachten Keanu Reeves an seine Grenzen

Keanu Reeves (60) hat während der Dreharbeiten zum ersten John Wick-Film so hart gearbeitet, dass er sich dabei mehrfach übergeben musste. Bei einer Sondervorführung anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Films am 3. November in Los Angeles verriet der Schauspieler diese Anekdote. Laut People nahm er gemeinsam mit seinem Co-Star Ian McShane (82), dem Co-Regisseur Chad Stahelski und der Produzentin Erica Lee Keanu an einer Podiumsdiskussion teil und sprach über die körperlichen Herausforderungen während des Drehs.

Auf die Frage, wie anstrengend der Dreh körperlich für ihn war, beschrieb Keanu die Erfahrung als "Geschenk". Er sagte: "Ich habe mit so vielen talentierten Schauspielerinnen und Schauspielern sowie Stuntleuten zusammengearbeitet, dass es wie ein Tanz war." Zugleich räumte er ein: "Es gibt ein paar Momente, in denen man sich übergeben muss oder so, aber genau das macht es gut!" Sein Co-Star Ian McShane lobte die Arbeitsmoral von Keanu und fügte hinzu: "Er geht immer an die Grenzen. Wenn der Hauptdarsteller also sagt: 'Wir würden gerne noch einmal drehen', und es draußen den siebten Tag in Folge regnet ... Dann denkt man: 'Gut, Keanu macht es. Also, los geht's!'"

Die "John Wick"-Reihe begann 2014 mit einem bescheidenen Budget von 18.373.909 Euro und entwickelte sich zu einem Kassenschlager, der weltweit 79.007.808 Euro einspielte. Aufgrund dieses Erfolgs entstand ein ganzes Franchise mit vier Filmen, einer Streaming-Serie sowie dem kommenden Spin-off "Ballerina" mit Ana de Armas (36). Keanu übernimmt darin erneut die Rolle als John Wick. Der Film wird voraussichtlich im Sommer 2025 in die Kinos kommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick", September 2015

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Keanu Reeves und Ana de Armas

Anzeige Anzeige