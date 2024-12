Prinzessin Kate ist angeblich "bereit wie nie" für die Krone

Der Gesundheitszustand von König Charles (76) bleibt ein Thema im Palast. Berichten zufolge wird der Monarch auch im Jahr 2025 weiter in Behandlung bleiben. Nach seiner jüngsten Auslandsreise wirkte er erschöpft, was bei Royal-Insidern die Frage aufwirft, wann William (42) und Kate (42) möglicherweise die Thronfolge antreten könnten. Insider berichten, dass Kate und Charles bereits private Gespräche darüber führten. Gleichzeitig nutzten William und Kate in den letzten Monaten jede Gelegenheit, um sich volksnah zu zeigen – ob bei öffentlichen Terminen oder emotionalen Botschaften über persönliche und familiäre Herausforderungen. "Ihre Offenheit ist neu. Sie haben sich etwas getraut, und ich glaube, dass das bei den Leuten gut ankommt", sagt der Insider gegenüber Page Six. Der Royal-Experte Hugo Vickers vermutete zudem gegenüber dem Magazin: Kate sei "so bereit wie nie zuvor, Königin zu werden."

Prinzessin Kate hat sich im Herbst in einer Videobotschaft öffentlich über ihre Krebserkrankung geäußert und verkündet, dass sie ihre Chemotherapie beendet hat. Diese Offenheit sowie ihre Rückkehr zu königlichen Aufgaben bewegt viele Menschen in Großbritannien. Auch ihr Mann Prinz William zeigte sich emotional. "Es war wahrscheinlich das schwierigste Jahr meines Lebens", sagte er über die Zeit, in der sowohl sein Vater König Charles als auch seine Frau Kate mit Krebs diagnostiziert wurden. Trotz der Herausforderungen scheinen Kate und William bereit, als zukünftiges Königspaar Verantwortung zu übernehmen.

Kate, die bereits Schmuckstücke der verstorbenen Königin Elizabeth trägt, scheint genau zu wissen, welche Art von Königin sie sein möchte. Ihr offener Umgang mit schwierigen Themen wie ihrer Gesundheit hebt sie von anderen Royals ab und bringt ihr viel Respekt ein. In einem Brief an die Gäste ihres Weihnachtsgottesdienstes in der Westminster Abbey schrieb sie: "Liebe ist das Licht, das selbst in unseren dunkelsten Zeiten hell leuchten kann." Ihre Worte und ihr Verhalten zeigen eine Frau, die trotz persönlicher Rückschläge Stärke beweist und fest entschlossen ist, ihren Platz an der zukünftigen Spitze des britischen Königshauses einzunehmen.

Getty Images Königin Camilla und König Charles mit Kate, George, Charlotte, William und Louis, Dezember 2024

Getty Images König Charles vor einem geschmückten Türrahmen bei der "Crafts at Christmas"-Veranstaltung

