Urlaubsfoto: So groß ist Anne Wünsches Sohn Sávio bereits

Anne Wünsche (33) macht aktuell mit ihrer Familie Urlaub in Thailand. Mit dabei sind ihre Töchter Miley und Juna sowie ihr Partner Karim El Kammouchi (36), mit dem sie den gemeinsamen Sohn Sávio (2) hat. Auf ihrer Reise macht die Influencerin auch Halt an einem Strand in Phuket, über den Flugzeuge fliegen. Von ihrem spektakulären Ausflug teilt sie ein Foto auf Instagram. Auf den Aufnahmen, auf denen Anne ihren Sohn auf dem Arm hat, fällt auf, dass Sávio richtig groß geworden ist. Gerade noch so kann sie ihren Sprössling tragen.

Mit dem Besuch des besonderen Strands erfüllt sich Anne einen großen Traum. "Was für ein krasses Erlebnis! Klingt für einige vielleicht komisch, aber ich wollte schon immer an so einen Strand, wo die Flieger direkt über die Köpfe hinwegfliegen und dann landen", schreibt sie zu der Fotoreihe, in der sich auch ein Video mit Karim verbirgt. Ihre drei Kinder haben sichtlich Spaß am Strand: "Besonders für die Kids ist es aufregend."

Anne und Karim sind schon seit einigen Jahren ein Paar. Im Jahr 2022 machte dann der kleine Sávio das Liebesglück der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und des Synchronsprechers perfekt. Auch wenn Anne und Karim sich in der Erziehung nicht immer einig sind und deswegen manchmal streiten, ist sie sich sicher, dass er der richtige Mann an ihrer Seite ist. Aneinanderzugeraten gehöre schließlich zu einer Partnerschaft dazu, wie Anne auf Instagram verriet: "Streit ist völlig normal, besonders, wenn man sich alleine fühlt. Es gab eine Zeit, da haben wir uns fast nur gezofft."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Sohn Sávio im Dezember 2024

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche im Urlaub

