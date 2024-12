Wegen Verlobung? Dua Lipa und ihr Callum strahlen vor Glück

Dua Lipa (29) und Callum Turner (34) können die Hände nicht voneinander lassen. Die Sängerin und der Schauspieler sollen sich Berichten zufolge an Weihnachten verlobt haben. Auf Instagram teilt die Beauty nun ein Foto, auf dem sie und ihr Liebster sich eng umschlungen anstrahlen. Die "Levitating"-Interpretin präsentierte sich dabei in einer stilvollen schwarzen Lederjacke, während Callum in einer sportlich-eleganten Jacke zu sehen war.

Freunde der Musikerin sollen die tollen Neuigkeiten gegenüber The Sun ausgeplaudert haben. "Dua und Callum sind echt verliebt und wissen, dass das für immer hält. Sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein", schwärmten sie. Und auch ein auffälliger Ring, den Dua zuletzt auf einem Foto trug, sorgte für Aufsehen. Eine Schmuckexpertin erklärte gegenüber MailOnline, dass der auffällige Solitär-Diamantring, dessen Wert auf bis zu 30.000 Euro geschätzt wird, durch seine breite Goldfassung einen modernen, aber zeitlosen Stil verkörpere. Bestätigt wurde die Verlobung von den beiden Stars bisher nicht, doch Insider berichten, die Familien und Freunde seien überglücklich für das Paar.

Dua und Callum machten ihre Beziehung Anfang des Jahres öffentlich, doch schon vorher wurden die beiden auf gemeinsamen Events gesichtet. Das Paar hält seine Beziehung überwiegend privat, zeigt sich jedoch immer wieder mal bei romantischen Ausflügen oder Festivals wie Glastonbury. Hin und wieder begeistern die Turteltauben ihre Fans auch mit einem seltenen Pärchen-Pic.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Schauspieler Callum Turner und Sängerin Dua Lipa im Oktober 2024

Anzeige Anzeige