Laut Insider: Dua Lipa und Callum Turner sollen verlobt sein

Das würde die Fans von Dua Lipa (29) doch freuen: Die Sängerin soll mit Callum Turner (34) sein! Freunde der "Training Season"-Interpretin plaudern jetzt gegenüber The Sun aus: "Dua und Callum sind echt verliebt und wissen, dass das für immer hält. Sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein." Laut den Informanten ist die geheime Verlobung der krönende Abschluss eines mega erfolgreichen Jahres für die Musikerin. Angeblich wollen sie und der "Masters of the Air"-Darsteller ihre Silvesterparty gleich nutzen, um die Verlobung mit ihren Familien und Freunden zu feiern.

Sollten Dua und Callum tatsächlich verlobt sein, wäre das eine ganz schöne Überraschung. Immerhin haben die beiden noch nicht offiziell bestätigt, dass sie überhaupt ein Paar sind. Im Netz tauchen immer wieder neue Fotos der beiden bei gemeinsamen Dates und Ausflügen auf. Ein Hinweis, dass sich die beiden getraut haben, den nächsten Schritt zu gehen, ist ein ganz bestimmtes Foto, das die britische Sängerin erst vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Account geteilt hat. Darauf trägt sie einen auffallend großen Klunker an ihrem linken Ringfinger. Könnte es sich dabei möglicherweise um den Verlobungsring handeln?

Das erste Mal wurden die beiden Anfang dieses Jahres zusammen gesehen. Seitdem verbringen sie immer wieder Zeit miteinander – der Schauspieler reiste mit Dua sogar um die halbe Welt und feierte ihre Erfolge auf den großen Konzertbühnen von seinem Platz im Publikum aus. Wie der Informant gegenüber dem genannten Magazin verrät: "Callum ist eine solide Stütze für Dua und sie sind ein wunderbares Paar. Ihre Familie und Freunde sind so glücklich."

Instagram / dualipa Dua Lipa, Dezember 2024

TatianaK / BACKGRID Dua Lipa und Callum Turner, April 2024

