49 Jahre nüchtern: Anthony Hopkins feiert sein langes Leben

Der berühmte Schauspieler Anthony Hopkins (86) hat in den letzten Tagen des Jahres 2024 nicht nur einen, sondern gleich zwei Gründe zum Feiern! So teilt der Oscarpreisträger nur zwei Tage vor seinem 87. Geburtstag ein Video auf Instagram, in welchem er über einen weiteren persönlichen Jahrestag spricht: Gemeint ist der Moment, in dem er beschloss, mit dem Trinken aufzuhören. "Heute vor 49 Jahren habe ich aufgehört", erklärt Anthony in dem Clip, während er eine Trinkgeste mimt. Im Laufe des Videos zeigt er sich dankbar: "Ich werde in zwei Tagen 87 Jahre alt. Also feiere ich mein langes Leben – ein unerwartet langes Leben."

Der Filmstar erinnert sich völlig transparent an seine turbulente Vergangenheit. So erklärt Anthony: "Ich hatte so viel Spaß. Aber dann wurde mir klar, dass ich in großen, großen Schwierigkeiten steckte, weil ich mich an nichts mehr erinnern konnte und betrunken Auto fuhr." Daraufhin holte er sich die Hilfe, die er so dringend brauchte. Seit er nüchtern ist, habe der Darsteller laut eigener Aussage "mehr Spaß als je zuvor". Er appelliert daher an Betroffene, die auch mit Alkoholismus zu kämpfen haben: "Spaß zu haben ist wunderbar, einen Drink zu nehmen ist in Ordnung – aber wenn du ein Problem mit dem Alkohol hast, gibt es Hilfe."

Wie viel Spaß Anthony bis heute an seinem Leben hat, zeigt er immer wieder gerne auf Social Media. So postete der "Das perfekte Verbrechen"-Star vor Kurzem einen amüsanten Clip mit seinem Freund Ian McKellen (85) auf Instagram. In dem Video tanzten die Schauspielkollegen bestens gelaunt in einer Luxusvilla durch die Gegend. Anthony schwärmte unter dem Beitrag in den höchsten Tönen von seinem Vertrauten: "Heute feiere ich meinen lieben Freund Ian und seinen unzerbrechlichen Geist. Ich liebe diesen Mann."

Getty Images Anthony Hopkins, Juli 2018

Instagram / anthonyhopkins Anthony Hopkins und Ian McKellen im Juni 2024

