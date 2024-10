Anthony Hopkins kritisiert diese berühmte Hollywood-Legende

Marlon Brando (✝80) war ein begnadeter und erfolgreicher Schauspieler. Besonders mit seiner Rolle des Don Vito Corleone in "Der Pate" bewies er der Welt sein Talent. Doch auch die Besten können versagen – und wie Anthony Hopkins (86) gegenüber About Film ausdrückt, scheint er das im Kriegsfilm "Morituri", der 1965 Premiere feierte, getan zu haben. "Es ist, als würde ich ein Sakrileg begehen – aber er war so schlecht in dem Film! Ich dachte nur: 'Wie kann er so schlecht sein?'", erzählt der "Das Schweigen der Lämmer"-Star.

Zwar gelten sowohl die Romanverfilmung selbst als auch die Performance Marlos als Erfolg, Anthony scheint diese Meinung aber nicht zu teilen. Er findet, Marlon sei in seiner Rolle viel zu berechenbar und abgeklärt gewesen. "Ich dachte nur: 'Was macht er da? Großer Gott, spiel! Tu irgendwas! Komm schon!'", erklärt der 86-Jährige, bevor er zu verstehen gibt, keineswegs das Talent des verstorbenen Darstellers anzuzweifeln. "Manchmal sind selbst großartige Schauspieler richtig, richtig schlecht. Und das ist völlig okay so."

Anthonys Kritik scheint aber angebracht – denn immerhin zählt der Schauspieler heutzutage zu den talentiertesten Schauspielern Hollywoods. Neben seiner Verkörperung des Hannibal Lecter machte er sich auch durch Filme wie "Hitchcock" oder "Mit Herz und Hand" einen Namen und übernahm die Rolle des Odin in den Marvel-Streifen Thor. Kürzlich durften sich Fans außerdem über ein neues Projekt des Oscar-Preisträgers freuen: Seit vergangenem Juni begeistert er als Kaiser Vespasian in der Gladiatoren-Serie "Those About to Die".

Getty Images Marlon Brando im Jahr 1964

United Archives GmbH/ Action Press Anthony Hopkins in "Das Schweigen der Lämmer" 1991

