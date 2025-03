Anthony Hopkins improvisierte bei "Das Schweigen der Lämmer"

Anthony Hopkins (87) und Jodie Foster (62) sorgten als Hannibal Lecter und Clarice Starling im Psychothriller "Das Schweigen der Lämmer" für unvergessliche Gruselmomente. Eine bestimmte Szene blieb sowohl den Zuschauern als auch den Darstellern besonders im Gedächtnis, wie Kino.de berichtet: Als die FBI-Anwärterin im Film erstmals auf Hannibal trifft, macht sich dieser sarkastisch über ihren Südstaatenakzent lustig. Dabei handelte es sich um eine spontane Improvisation von Anthony am Set, die Jodie völlig unerwartet traf – so sehr, dass sie in dieser Szene ihre echte, ungeschönte Reaktion zeigte.

Im Nachhinein bedankte sich Jodie bei ihrem Schauspielkollegen, dessen Einfall es ihr ermöglichte, besonders authentisch zu spielen. In einem Interview mit MasterClass scherzte sie später, dass dieser Moment die dynamische Beziehung zwischen der unsicheren Clarice und dem manipulativen Hannibal perfekt widergespiegelt habe. Der Film selbst, eine Adaption des Romans von Thomas Harris, war ursprünglich anders geplant: Gene Hackman (✝95) hatte anfangs die Rechte für das Buch gekauft und wollte sowohl Regie führen als auch die Hauptrolle spielen. Nach seinem Ausstieg übernahm jedoch Jonathan Demme (✝73) die Regie. Die Rolle des Hannibal Lecter war unter anderem auch für Sean Connery (✝90) im Gespräch.

Mit dem finalen Cast wurde der Film ein durchschlagender Erfolg: Anthony und Jodie wurden für ihre herausragenden Leistungen mit Oscars geehrt – insgesamt gewann der Thriller sogar fünf der begehrten Trophäen. Obwohl Anthony insgesamt nur 16 Minuten lang zu sehen war, reichte diese kurze, aber intensive Performance für einen Weltrekord – und katapultierte ihn in die Liga der größten Hollywood-Schauspieler. Bis heute verbindet ihn und Jodie nicht nur der Kultstatus dieses Klassikers, sondern auch die besondere Dynamik am Set – ein Beweis dafür, wie viel Chemie es braucht, um Filmgeschichte zu schreiben.

Anzeige Anzeige

imagebroker.com/ActionPress Jodie Foster bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Hopkins, Schauspieler

Anzeige Anzeige