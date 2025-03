So steht Anthony Hopkins zum Kontaktabbruch seiner Tochter

Anthony Hopkins (87) hat in Interviews mit New York Post und Sunday Times offen über das schwierige Verhältnis zu seiner einzigen Tochter Abigail gesprochen. Die beiden haben seit über zwanzig Jahren keinen Kontakt mehr. Abigail, die aus Anthonys Ehe mit seiner ersten Frau Petronella Barker stammt, wuchs größtenteils ohne eine enge Beziehung zu ihrem Vater auf. Anthony selbst gibt zu, ein schlechter Vater gewesen zu sein, und beschreibt diese Phase seines Lebens als "schmerzlich". Nach der Trennung von Petronella war Abigail noch ein kleines Kind, und der Kontakt zwischen Vater und Tochter blieb sporadisch, bevor er schließlich ganz abbrach.

Während ihrer Kindheit hatte Abigail "vielleicht einmal pro Jahr" Kontakt zu ihrem Vater, wie sie 2006 in einem Interview mit Telegraph erzählte. Mit 16 Jahren kam es zu einem Streit, nach dem der Kontakt komplett abbrach. In ihrer Jugend litt Abigail stark unter den emotionalen Folgen der schwierigen Beziehung. Sie hatte mit Drogenproblemen und Depressionen zu kämpfen, was sie einmal fast das Leben kostete. Obwohl die beiden in den 90er Jahren kurzzeitig wieder mehr miteinander zu tun hatten – Abigail hatte sogar kleine Rollen in zwei von Anthonys Filmen –, war die Versöhnung nicht von Dauer. Heute empfindet Anthony offenbar wenig Bedauern. "Die Vergangenheit ist abgeschlossen", sagte er im Interview und fügte hinzu: "Man muss das Leben einfach weiterleben und darf nicht zurückblicken."

Anthony scheint sich mittlerweile in der distanzierten Haltung zu seiner Familie eingerichtet zu haben. Auf die Frage, ob er wisse, ob Abigail Kinder habe, antwortete er 2018 in einem Interview mit Radio Times ohne Umschweife: "Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch egal." Solche Aussagen kommentierte er selbst als "kalt", erklärte aber: "Das Leben ist kalt." Anthony, der mehrfach mit Preisen für seine Schauspielkunst ausgezeichnet wurde und mit Rollen wie Hannibal Lecter weltberühmt wurde, scheint sich auf sein Werk und seine persönliche Weiterentwicklung konzentrieren zu wollen. Abigail lebt ihr eigenes Leben in England, weit entfernt von dem berühmten Vater.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon Anthony Hopkins auf der CinemaCon 2017

Getty Images Anthony Hopkins, Oscar-Gewinner

