"Those About to Die": Das ist die neue Gladiatoren-Serie!

Jetzt gibt es endlich Neues aus der Welt der Gladiatoren. Am 19. Juni geht die Serie "Those About to Die" an den Start. Das bestätigt die Streaming-Plattform Prime Video in einer Pressemitteilung. Und was erwartet die Fans des historischen Spektakels? Zumindest eine ziemlich düstere Geschichte, denn im Römischen Reich wachsen die brutalen Gladiatorenkämpfe. Diese sollen der zunehmend unzufriedeneren und aggressiveren Bevölkerung Unterhaltung bieten. Während die Spiele immer größer und blutrünstiger werden, floriert auch das Geschäft mit illegalen Wetten. Unter der Herrschaft von Kaiser Vespasian entwickeln sich die Wettkämpfe zu einem gewaltigen Spektakel – das gleichzeitig verbunden ist mit menschlichen Tragödien.

Auch die Besetzung kann sich sehen lassen. Die Hauptrolle übernimmt Hollywood-Ikone Anthony Hopkins (86). An seiner Seite spielen die Game of Thrones-Stars Iwan Rheon (39) und Jóhannes Haukur Jóhannesson. Und auch ein deutscher Star ist dabei: "Bibi und Tina"-Darsteller Emilio Sakraya (27) schlüpft ebenfalls in die Rolle eines Gladiators. Einer der Köpfe hinter der Geschichte ist ebenfalls ein Deutscher – und zwar niemand Geringeres als Action-Regisseur Roland Emmerich (68). Er führte nicht nur Regie, sondern ist auch einer der Executive Producer.

Fans des Kultfilms "Gladiator" werden allerdings in einem Punkt enttäuscht, denn die Serie entstand unabhängig von dem Streifen. Viel mehr umfasst die Handlung ähnliche Ereignisse und basiert auf einem gleichnamigen Sachbuch. Allerdings startet noch in diesem Jahr "Gladiator II" in den Kinos. Aber auch auf ein Wiedersehen mit dem Originaldarsteller Russell Crowe (60) muss das Publikum verzichten. Im Podcast Fitzy & Wepper erklärte der Neuseeländer, dass er seine Kultrolle nicht wieder übernehmen werde. Die Hauptfigur verkörpert stattdessen "Normal People"-Star Paul Mescal (28).

Prime Video/PEACOCK Iwan Rheon in "Those About to Die"

ActionPress Russell Crowe bei "Gladiator In Concert", 2018

