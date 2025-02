Anthony Hopkins und Shirley MacLaine: Dicke Luft am Filmset

Anthony Hopkins (87) und Shirley MacLaine (90) sind zwei der größten Namen Hollywoods, aber bei den Dreharbeiten zur Komödie "Jahreszeiten einer Ehe" im Jahr 1980 flogen zwischen den beiden die Fetzen. Der Brite, bekannt aus Filmen wie "Das Schweigen der Lämmer", nannte Shirley laut filmstarts.de "die unausstehlichste Schauspielerin", mit der er je zusammengearbeitet habe. Shirley hielt sich ebenfalls nicht zurück und erklärte in einem späteren Interview mit der New York Post: "Ich mochte ihn auch nicht."

Die schwierige Zusammenarbeit soll vor allem daran gelegen haben, dass Anthony zu dieser Zeit frisch mit seiner Abstinenz von Alkohol kämpfte. In einem früheren Instagram-Post beschrieb der Schauspieler, wie das Trinken damals einen großen Teil seines Lebens ausmachte – was sich auch negativ auf seine beruflichen Beziehungen auswirkte. "Ich war angewidert, kaputt und nicht vertrauenswürdig", schrieb er 2018 über diese Zeit, bevor er den Alkohol endgültig hinter sich ließ. Shirley zeigte sich im Rückblick verständnisvoll und sagte, es sei für Anthony nicht leicht gewesen, mit seinem Alkoholentzug zurechtzukommen.

Anthony, bekannt für seine Oscar-gekrönten Rollen in "Das Schweigen der Lämmer" und "The Father", kämpfte jahrzehntelang mit persönlichen Dämonen, bevor er zu einem der vielseitigsten Schauspieler seiner Generation wurde. Die schwierige Dynamik am Set war wohl nicht der einzige Grund, warum der Film sowohl bei Kritikern als auch an den Kinokassen floppte. Die Handlung über ein Paar, das durch Affären frischen Wind in ihre Beziehung bringen will, konnte das Publikum nicht überzeugen. Der Film brachte Anthony sogar eine Nominierung für die Goldene Himbeere ein.

Getty Images Schauspielerin Shirley MacLaine, 1980

United Archives GmbH/ Action Press Anthony Hopkins in "Das Schweigen der Lämmer" 1991

