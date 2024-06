Nach Sturz: Ian McKellen tanzt vergnügt mit Anthony Hopkins

In der vergangenen Woche versetze Ian McKellen (85) seine Fans in große Sorge: Während einer Aufführung von dem Theaterstück "Player Kings" in London kam es zu einem unglücklichen Vorfall. Bei einer Kampfszene verlor der Schauspieler das Gleichgewicht und stürzte von der Bühne. Nun scheint es dem Herr der Ringe-Darsteller wieder besser zu gehen, wie ein rührendes Instagram-Video zeigt. In dem Clip tanzt der Broadway-Star gut gelaunt in einer Luxusvilla umher. Sein guter Freund und Schauspielkollege Anthony Hopkins (86) schließt sich ihm an. Gemeinsam schwingen die Briten in aufeinander abgestimmten Karohemden das Tanzbein und haben dabei sichtlich viel Spaß!

"Heute feiere ich meinen lieben Freund Ian und seinen unzerbrechlichen Geist. Ich liebe diesen Mann", schwärmt Anthony in der Bildunterschrift. Das dynamische Duo wird von den Fans gefeiert. Unter dem Instagram-Post häufen sich die positiven Kommentare. "Ich liebe die passenden Hemden! Was für ein wirklich wundervoller und freudebringender Beitrag. Vielen Dank an euch beide für euer Talent und eure Sensibilität", schreibt nicht nur ein User begeistert. Auch einige Berühmtheiten bekunden ihre Begeisterung. So kommentiert unter anderem die Popsängerin Kylie Minogue (56) zwei rosafarbene Herzen für die zwei Schauspiellegenden.

Nach dem Tanzvideo bleibt eigentlich kein Zweifel mehr daran, dass es Ian wieder besser geht. Kurz nach seinem Sturz gab der "Mr. Holmes"-Star vor wenigen Tagen jedoch bereits Entwarnung. Auf X meldete sich der Schauspieler bei seinen Fans. "Meine Verletzungen wurden von einer Reihe von Ärzten, Spezialisten und Krankenschwestern untersucht und behandelt. Ihnen bin ich natürlich zu großem Dank verpflichtet. Sie haben mir versichert, dass meine Genesung schnell und komplett sein wird. Ich freue mich, zur Arbeit zurückzukehren", teilte der 85-Jährige mit.

Anthony Hopkins in "Freud's Last Session"

Ian McKellen, Schauspieler

