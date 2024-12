Adrien Brody litt nach "Der Pianist"-Dreh an Essstörung

Adrien Brody (51) hat in einem Interview über die schweren psychischen und physischen Herausforderungen gesprochen, die er nach seiner Oscar-prämierten Rolle in "The Pianist" durchleben musste. Der Schauspieler verlor für die Rolle des Władysław Szpilman, eines jüdischen Pianisten, der den Holocaust überlebte, ganze 14 Kilogramm. Er gab zu, dass dieser körperliche Prozess auch weitreichende seelische Folgen hatte. Nach Drehschluss habe er an einer Essstörung gelitten und mit Depressionen sowie Panikattacken zu kämpfen gehabt, verriet Adrien gegenüber dem New York Magazine. "Es war fast wie eine posttraumatische Belastungsstörung", erklärte er.

Für die Rolle hatte Adrien sich einer extremen körperlichen Verwandlung unterzogen, bei der er kaum Nahrung und fast kein Wasser zu sich nahm. Während des Drehs war er zudem emotional stark in die Figur hineinversetzt und spürte den Hunger und die Leere seines Charakters auch nach den Dreharbeiten weiter. Nach Abschluss des Films zog er sich für ein Jahr aus der Schauspielwelt zurück und gab später zu, dass diese Zeit ihm half, mit den psychischen Nachwirkungen umzugehen. Nach einigen Filmen, die weniger erfolgreich waren, zog er sich 2018 erneut zurück. Doch durch die Unterstützung seiner Lebensgefährtin Georgina Chapman (48) fand er wieder neue Motivation, sich Projekten mit einem "offenen Herzen" zu widmen, wie er betonte.

Adrien, der mit 29 Jahren der jüngste Oscar-Gewinner in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" wurde, ist bekannt für seine intensive Vorbereitungsweise für Rollen – doch diese Hingabe hatte ihren Preis. In einem neuen Filmprojekt, "The Brutalist", entdeckte er einen anderen Zugang zu seiner Arbeit. Es sei nicht mehr nötig, das Leid seiner Figuren auch in seinem eigenen Leben so intensiv nachzuempfinden, erklärte er. Privates Glück scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen: Georgina, die Ex-Frau von Harvey Weinstein (72), hat ihm geholfen, erneut die Freude an seiner Schauspielkarriere zu finden. Gemeinsam leben sie in New York, wo Adrien seine Leidenschaft für Kunst und Architektur pflegt.

Getty Images Adrien Brody bei der Oscarverleihung 2003, Oscarsieg für "Bester Hauptdarsteller"

Getty Images Adrien Brody und Georgina Chapman, Juni 2021

