Das sind die Weihnachtstraditionen der britischen Royals

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) legen großen Wert darauf, in der Weihnachtszeit familiäre Traditionen mit ihren drei Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6) zu pflegen. Wie ein Insider gegenüber US Weekly verriet, planen sie in diesem Jahr besondere Festlichkeiten, um ihren Kindern unvergessliche Erinnerungen zu schenken. "Es ist ihnen wichtig, dass ihre Kinder Kindheitstraditionen teilen wie ihre Schulkameraden", erklärte die Quelle gegenüber dem Magazin.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022 setzt die Familie die Weihnachtsfeiern auf Schloss Sandringham und die jährliche Party im Buckingham-Palast fort. William scherzte bei einem Treffen mit Soldaten und Familien des ersten Bataillons des Mercian Regiments: "Bin ich bereit für Weihnachten? Nein, auf keinen Fall bin ich bereit." Er erwähnte, dass 45 Mitglieder seiner Familie zu den Feiertagen "alle in einem Raum" sein würden, obwohl sie normalerweise "weit verstreut" seien.

Die Weihnachtszeit hat für die britische Königsfamilie eine besondere Bedeutung. Schon zu Lebzeiten der Queen war das gemeinsame Feiern auf Schloss Sandringham eine feste Tradition. Für William und Kate steht dabei das Familienleben im Vordergrund. Sie möchten ihren Kindern ein möglichst normales Aufwachsen ermöglichen, trotz ihrer königlichen Pflichten. "Sie geben alles, um es besonders zu machen", fügte der Insider gegenüber dem Newsportal hinzu. Die Nähe zu ihren Kindern und das Teilen von gemeinsamen Momenten seien für das royale Paar demnach von größter Wichtigkeit.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 2022

