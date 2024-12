Lieber von Herzen: König Charles hasst teure Geschenke

König Charles III. (76) möchte zu Weihnachten keine teuren Geschenke erhalten. Der Monarch, der dieses Mal beim jährlichen Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey in London gefehlt hat, habe laut seinem ehemaligen Butler Grant Harrold eine Abneigung gegen extravagante und kostspielige Gaben. Grant berichtete der Zeitung The Mirror, dass Charles lieber erschwingliche Geschenke bekomme, die seinen persönlichen Interessen entsprechen. "Der König hasst es, wenn man ihm etwas Extravagantes und Teures schenkt. Es wäre ihm peinlich, wenn man ein Vermögen für ihn ausgibt. Er würde sagen: 'Das ist lieb von dir, aber du hättest das wirklich nicht tun müssen.'"

Der Butler fügte hinzu, dass er Charles zu Weihnachten oft Bücher über viktorianische Gartenarbeit oder Honigprodukte schenkte, da der König Honig sehr liebt. Außerdem betonte er, dass es ein weit verbreitetes Missverständnis sei, dass die Royals nur in den teuersten Geschäften einkaufen würden. "Jeder denkt, dass die Royals nur in den vornehmsten Läden einkaufen. Aber sie gehen in dieselben Geschäfte wie wir. Ich sage nicht, dass sie nie zu Harrods gehen – es heißt, die verstorbene Königin habe in den 1950er Jahren mit ihrer Cousine, der Herzogin von Kent, dort Weihnachtsgeschenke gekauft – aber sie schaute oft in ihren örtlichen Geschäften im Dorf Ballater nahe Balmoral vorbei", erinnerte sich Grant. Auch die Royals würden Schnäppchen lieben.

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, geboren am 14. November 1948, ist seit dem Tod seiner Mutter, Königin Elizabeth II., der regierende Monarch des Vereinigten Königreichs. Trotz seines königlichen Status schätze er einfache Freuden und ist für seine Leidenschaft für Gartenarbeit und Umweltschutz bekannt. Charles ist seit 2005 mit Camilla Parker Bowles, alias Königin Camilla (77), verheiratet und hat zwei Söhne, William und Harry, aus seiner ersten Ehe mit Prinzessin Diana (✝36). In seiner Freizeit widmet sich der König gerne seinen Gärten und fördert nachhaltige Landwirtschaft.

Getty Images König Charles III., Dezember 2023

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Oktober 2024

