Jennifer Lopez und Kevin Costner treffen sich im Luxusurlaub

Jennifer Lopez (55) und Kevin Costner (69) wurden kürzlich zusammen im Luxus-Skiort Aspen gesichtet. Die beiden Hollywood-Stars verbrachten dort ihre Weihnachtsferien und wurden Berichten zufolge in einem Geschäft für Westernkleidung fotografiert. Auf Bildern, die der Schweizer Illustrierten vorliegen, trug Jennifer einen dunklen Rollkragenpullover und eine schwarze Hose, während Kevin in einen dunklen Pullover mit beigefarbenem Schal gekleidet war. Begleitet wurden die beiden von Jennifers Manager Benny Medina und Freundinnen. Ob sich die beiden Schauspieler zufällig trafen oder ein gemeinsames Treffen geplant war, ist bisher nicht bekannt.

Jennifer hatte bereits zuvor auf ihrem Instagram-Account Einblicke in ihr Weihnachtsfest in dem exklusiven Skigebiet gegeben. Wie auf den dort geposteten Bildern zu sehen war, feierte sie die Feiertage mit ihrer Tochter Emme (16), ihrer Schwester Lynda Lopez und deren Tochter Lucie. Auch andere bekannte Gesichter wie Heidi Klum (51), Tom Kaulitz (35), Kate Hudson (45) oder Mariah Carey (55) nutzten die Ferien, um in Aspen Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass Promis in dem berühmten Ferienort aufeinandertreffen.

Hinter den Kulissen verbindet Jennifer und Kevin eine gemeinsame Leidenschaft: Beide sind nicht nur erfolgreiche Schauspieler, sondern auch engagierte Produzenten, die ihre beruflichen Projekte aktiv mitgestalten. Während Jennifer weiterhin im Rampenlicht steht und ihre vielseitigen Talente als Sängerin, Unternehmerin und Schauspielerin ausbaut, hat Kevin kürzlich mit dem selbst produzierten Western "Horizon" einen lang gehegten Traum verwirklicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez an Thanksgiving mit ihrem zubereiteten Truthahn

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner im November 2024

Anzeige Anzeige