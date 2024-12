Jennifer Lopez feiert Weihnachten mit ihrer ganzen Familie

Das Weihnachtsfest bedeutet für viele vor allem eins: Zeit mit der Familie. Auch Jennifer Lopez (55) setzt während der Feiertage darauf, sich mit ihren Liebsten zu umgeben. Wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt, gehören dazu natürlich als Allererstes ihre beiden Kids, die Zwillinge Emme (16) und Max (16). In dem Clip, den sie auf der Plattform geteilt hat, erkennt man allerdings auch ihre Schwester Lynda Lopez, die Produzentin der Sängerin, und ihre Bekannte Michelle Chiaravalle mit all ihren Kids. Alle gemeinsam sitzen sie in einem Auto, allerdings erzählt die "On the Floor"-Interpretin nicht, wo die Reise für die ganze Sippe hingeht.

Dass Jenny die weihnachtlichen Feiertage in diesem Jahr umringt von ihrer Familie verbringen wird, hat sie schon im November gegenüber People erzählt. Damals verriet sie sogar, dass ihre Verwandten von der Ostküste Amerikas anreisen! Trotz der kürzlichen Trennung von Ex Ben Affleck und der noch nicht abgeschlossenen Scheidung von ihm, freute sie sich schon damals sehr auf Heiligabend. "Die Feiertage sind eine ganz besondere Zeit für uns, und das war schon immer so, seit ich ein kleines Mädchen war", schilderte sie im Interview. In dieser Zeit würde sie "einfach entschleunigen" und mal so richtig entspannen können.

Obwohl die Scheidung von Ben nicht einfach sein kann, scheint zwischen den beiden Hollywood-Stars kein böses Blut zu fließen. Erst vor Kurzem haben sich die beiden sogar getroffen und gingen gemeinsam Mittag essen. Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtete, haben sie Weihnachtsgeschenke ausgetauscht. "Sie haben jede Absicht, weiterhin Teil des Lebens des anderen zu sein, besonders wenn es um ihre Kinder geht", meinte die Quelle. Tatsächlich stehen beide Parteien wohl noch in enger Verbindung mit den Sprösslingen des jeweils anderen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

