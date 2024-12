Kerstin Ott hat sich bei TV-Show "fast in die Hosen gemacht"

Kerstin Ott (42) wurde mit ihrem Song "Die immer lacht" deutschlandweit zum Schlagerstar. Genau dieses Lachen hätte bei ihr nun aber fast zu einem kleinen Malheur geführt. In der kultigen TV-Show von Verstehen sie Spaß?, die am vergangenen Freitag ausgestrahlt wurde, nahm man die Sängerin ordentlich auf die Schippe. Mit Erfolg, wie sie in der TV-Show gestand: "Da hätte ich mir fast in die Hosen gemacht vor Lachen."

Welcher Streich wurde der 42-Jährige denn gespielt? Als sie gemeinsam mit ihrer Partnerin und einem Fahrer auf dem Weg ins oberbayrische Tüßling im Landkreis Altötting unterwegs war, blieb ihr brandneues Auto irgendwo im Nirgendwo liegen. Ohne Handy-Empfang mussten sie sich auf die Suche nach Hilfe machen – ihre beiden Insassen wussten dabei aber sehr wohl, dass Kerstin gerade auf dem Arm genommen wird. Zu Hilfe eilte schließlich eine einheimische Fahrradfahrerin, die die Berlinerin mit ihrem tief bairischen Dialekt in ein Gespräch verwickelte. Als die freundliche Dame ihr dann auch noch einen Platz auf ihrem Gepäckträger anbot, war es bei der Musikerin vorbei. "Ich konnte nicht bei ihr stehen bleiben. Ich glaube, dann hätte ich mich eingepinkelt wahrscheinlich", erinnert sich Kerstin.

Die "Für immer für dich"-Interpretin ist aber nicht die einzige, die in dieser "Verstehen sie Spaß?"-Ausgabe von der Gastgeberin Barbara Schöneberger (50) aufs Korn genommen wurde. Auch die Wer stiehlt mir die Show?-Moderatorin Katrin Bauerfeind (42) gehörte zu den Opfern der Blondine. Weitere TV-Stars wie Detlef Steves (55) und Reiner Calmund (76) sorgten für eine Menge Lacher und gute Unterhaltung zwischen den Jahren.

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

Getty Images Barbara Schöneberger beim deutschen Fernsehpreis im September 2024

