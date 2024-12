Laura Maria Rypas Beziehung mit Pietro ist "nicht perfekt"

Hinter Laura Maria Rypa (29) und ihrem Partner Pietro Lombardi (32) liegt ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Das weiß die Influencerin auch selbst. In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story reagiert sie mit einem sehr offenen Statement auf einen positiven Kommentar zu ihrer Beziehung: "Ja, ich weiß, dass unsere Beziehung viele Aufs und Abs hatte [...]. Vielleicht streiten wir uns öfter als andere, aber ich denke, das zeigt auch, wie viel uns aneinander liegt", sagt die Beauty und fügt hinzu: "Es ist keine perfekte Geschichte, aber es ist unsere."

Die zweifache Mama erklärt ausführlich, was ihrer Meinung nach der Grund dafür sei, dass es bei ihnen schnell mal krachen kann: "Ich bin eine sehr emotionale, aber auch starke Person. Jemand, der seinen eigenen Kopf hat und für seine Überzeugungen einsteht. Pietro ist genauso. Und manchmal, ja, sind unsere Stärken aufeinander geprallt." Vor allem in der Anfangsphase ihrer Partnerschaft habe das zu Schwierigkeiten geführt, zwischendurch habe sich das Paar sogar "manchmal aufgegeben". "Aber irgendwie haben wir immer wieder zueinander gefunden. Und das, finde ich, ist das Wichtigste: nicht einfach aufgeben, nicht alles wegwerfen, nur weil es mal schwierig wird", weiß die 29-Jährige. Sie scheint sich sicher zu sein: "Jeder Mensch ist anders, jede Beziehung ist anders, und genau das macht uns aus."

Einer ihrer Konflikte führte vor wenigen Monaten zu einem Skandal. Ein Streit zwischen ihnen eskalierte und es kam zu einem Polizeieinsatz in ihrem Zuhause. Entgegen erster Vorwürfe gegen den DSDS-Star sei es laut den beiden aber nicht zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nur wenige Tage später zeigten sie sich wieder als Einheit. In einem Interview mit Bild bezog die Familienmutter Stellung. "Ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten", gibt Laura zu und erklärt, dass die Nerven der beiden blank gelegen hätten. In diesem Moment habe sie keinen Ausweg gewusst: "Es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

