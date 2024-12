Rebecca Ries erwartet mit "Temptation Island"-Verführer Baby

Bei Rebecca Ries ist der Funke wohl mehr als übergesprungen. Trotz ihrer kürzlichen Trennung bei Temptation Island VIP bedeutet das kein Ende der Liebe für die Kandidatin. In der Reality-Show lernte sie Verführer Göktug Göker kennen und lieben. Mit den Worten "Wir sehen uns wieder" verabschiedeten sich die Turteltauben in der Sendung. Offensichtlich hatten beide ihre Worte in die Tat umgesetzt – sie sind jetzt ein Liebespaar. Doch damit nicht genug, beim großen Wiedersehen lässt Rebecca plötzlich die Baby-Bombe platzen. "Leute, wir müssen euch was sagen [...] wir möchten euch mitteilen, dass wir Eltern werden", verkündet sie, während ihr Ex-Freund Adrian Alian (28) kopfschüttelnd daneben sitzt.

Abgesehen von Adrian freut sich der Rest der Teilnehmer für das frisch verliebte Elternpaar. Als Rebecca aufsteht, um Moderatorin Lola Weippert (28) einen kleinen Strampler zu schenken, erkennt man sogar schon einen Babybauch. Auch Verführer Gök äußert sich zur Schwangerschaft: "War nicht geplant mit dem Baby, war auch am Anfang sehr schwer für uns beide [...] aber wir freuen uns mittlerweile darauf." Für die baldige Neu-Mama hat die Teilnahme an der Show einiges verändert: "Ich bin Temptation sehr dankbar, dass ich so einen Mann kennenlernen durfte [...] er hat in der Villa meine Wunden geheilt und ist ein Mann ohne böse Absichten."

Wenn die Brünette von Wunden spricht, bezieht sie sich höchstwahrscheinlich auf den damaligen Betrug ihres Ex-Freundes. Genau aus dem Grund des fehlenden Vertrauens ihm gegenüber nahmen beide an der Show teil, um die Treue zu testen. "Ich hab so einen Abtörn auf diese Frau, ich ekel mich gerade auch. Also, ich bin kurz davor zu kotzen, wirklich!", einige heiße Szenen seiner Ex-Freundin mit Verführer Gök brachten ihn damals in Rage. Noch vor dem offiziellen Ende brach Adrian das Experiment ab und beendete die Beziehung. Für die TV-Queen kam das unerwartet. "Ich war in dem Moment einfach perplex", erzählte sie exklusiv gegenüber Promiflash. Beim Wiedersehen schenkt die 29-Jährige nach den Baby-News ihrer Ex-Flamme einen Pinocchio – ob dieser kleine Seitenhieb wohl auf die gemeinsame Vergangenheit anspielt?

Instagram / goekbreezy Göktug "Gök" Göker, Verführer bei "Temptation Island VIP" 2024

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

