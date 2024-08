Große Gefahr? Sarah wird im Dschungelcamp von Tier gebissen

Welches Tier hat sich da denn in Sarah Knappik (37) verbissen? Das Model ist aktuell Teilnehmerin im Allstars-Dschungelcamp und unter den verbliebenen sechs Legenden. Aber die Nacht zum Halbfinale beginnt für Sarah mit einem großen und offenbar schmerzhaften Mysterium: Als sie auf ihrer Pritsche sitzt, zuckt sie plötzlich ihre Hand weg. Etwas hat zugestochen! "Ah, ich bin am Arsch! Aua, scheiße! [...] Mich hat irgendwas ganz Schlimmes jetzt gestochen und das tut höllisch weh", ruft die ehemalige GNTM-Kandidatin. Zusammen mit Kader Loth (51) geht es direkt zu den Camp-Sanis. Aber wer war der Übeltäter? Sarah glaubt an ein Spinnentier: "Das könnte auch ein Skorpion gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es das hier gibt, aber... [...] Boah, das war ein Skorpion, ich kenne so einen Stich."

Die Sanitäter eilen sofort zur Hilfe. Während einer der Produktionsmitarbeiter die Stelle untersucht, stellt er aber fest, dass es sich um einen Bienenstich handelt und nicht um den Stich eines Skorpions. Gefährlich sei das nicht, versichert der Mitarbeiter. Zurück im Camp scheint Sarah die Aufregung aber ein wenig durcheinandergebracht zu haben: "Mich hat eine übelst heftige Hornisse gestochen. [...] Das ist wie bei uns in Deutschland, nur zehnmal so schlimm." Einige der Mitcamper zeigen sich von dem tierischen Drama aber unbeeindruckt. So ist unter anderem Gigi Birofio (25) sicher: "Das war bestimmt ein Stück Holz." "Das ist mir gerade alles ein bisschen zu blöd", findet auch Danni Büchner (46).

Dass sich vor allem Danni und Gigi wenig Sorgen um Sarah machen, könnte an dem Streit liegen, in den die drei nur wenige Stunden zuvor gerieten. Nach einer missglückten Schatzsuche bekam Sarah am Lagerfeuer einen kleinen Wutausbruch und beschimpfte sowohl Danni als auch Gigi. Schließlich verweigerte sie sogar ihre Portion Abendessen. Als Konsequenz wurde danach heftig gelästert. "Wie ein kleines Kind", ärgerte sich Gigi. Und auch die eigentlich unbeteiligte Georgina Fleur (34) gab ihren Senf dazu: "Zum Glück hungert sie sich nicht zu Tode, so dünn ist sie noch nicht!"

RTL Kader Loth und Sarah Knappik, Realitystars

RTL Die "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Kandidaten, 2024

