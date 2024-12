Vom Farmer zum US-Präsidenten: So war Jimmy Carters Leben

Heute musste sich die Welt von einem großen Mann verabschieden: Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter (✝100) ist verstorben. Er ist ganze 100 Jahre alt geworden – und damit ist er der am längsten lebende Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten gewesen. Was allerdings heutzutage nur wenige wissen, begann sein Leben alles andere als glamourös. Jimmy wurde 1924 in dem amerikanischen Staat Georgia geboren – als Sohn eines Erdnussfarmers. Nebenbei betrieb sein Vater außerdem einen kleinen Tante-Emma-Laden und seine Mutter war eine Krankenschwester. Laut dem Magazin People war Jimmy der erste Präsident, der in einem Krankenhaus zur Welt gekommen ist.

Im Alter von 19 Jahren trat Jimmy der U.S. Naval Academy bei und ließ sich zum Marinesoldaten ausbilden. Er gehörte zu den besten 10 Prozent seines Jahrgangs. Während seiner Ausbildung traf er immer mal wieder auf seine spätere Frau Rosalynn – sie kannten sich bereits fast sein ganzes Leben lang. Die Mutter des späteren Politikers hatte bei der Geburt seiner Frau geholfen und sie wohnten im selben Ort. Bereits nach ihrem ersten Date soll Jimmy seiner Mutter erzählt haben, er würde Rosalynn einmal heiraten. Allerdings lehnte seine spätere Lebensgefährtin seinen ersten Antrag ab – sie wollte sich erst auf ihre eigene Karriere konzentrieren. Zusammen bekamen sie später drei Söhne, James, John, Donnel, und eine Tochter, Amy.

Nachdem sein Vater 1953 an Krebs verstorben war, übernahm Jimmy die Erdnussfarm und verließ dafür das Militär. Zurück in seiner Heimatstadt involvierte er sich erstmals in der Politik. Im Jahr 1962 kandidierte er als Senator von Georgia – seinen Wahlkampf dafür begann er erst 15 Tage vor der Wahl. Er gewann und konnte sich dadurch im Laufe der Jahre zum Gouverneur und 1977 schließlich ins Weiße Haus vorarbeiten – bis 1981 regierte er das Land. Im Jahr 2002 wurde er mit einem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, da er sich mit seiner Hilfsorganisation für Frieden, Gesundheit und Menschenrechte einsetzte. Jimmy verstarb in seinem Zuhause am 29. Dezember 2024 im Alter von 100 Jahren im selben Ort, in dem er auch aufgewachsen ist.

Getty Images Jimmy und Rosalynn Carter, Februar 2015

Getty Images Jimmy Carter, Februar 2016

