Brad Pitt und Angelina einigen sich im Scheidungsprozess

Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (61) waren einst das Traumpaar in Hollywood. Doch berichtet People von einer Einigung der Ex-Partner. Nach einem achtjährigen Prozess ist die Scheidung nun beschlossene Sache. "Ehrlich gesagt ist Angelina erschöpft, aber sie ist erleichtert, dass dieser eine Teil vorbei ist", berichtete der Anwalt der "Salt"-Darstellerin gegenüber dem Magazin und ergänzte: "Vor mehr als acht Jahren reichte Angelina die Scheidung von Mr. Pitt ein. Sie und die Kinder verließen alle Immobilien, die sie mit Herrn Pitt geteilt hatten, und seit dieser Zeit hat sie sich darauf konzentriert, Frieden und Heilung für ihre Familie zu finden."

Im Rechtsstreit von Angelina und Brad ging es vor allem um das Sorgerecht der sechs gemeinsamen Kinder und das Weingut in Italien. Auslöser für die Trennung soll eine Auseinandersetzung in einem Privatjet gewesen sein, bei der der "Fight Club"-Star laut seiner Ex-Frau gewalttätig gegenüber den Kindern gewesen sein soll. Trotz der heftigen Anschuldigungen bemühten sich beide Seiten, ihre Fehde nicht in der Öffentlichkeit auszutragen.

Nach der Trennung der beiden Filmstars schienen sich Maddox (23) und Co. auf die Seite ihrer Mutter zu stellen. Auch die Weihnachtsfeiertage verbrachten die Sprösslinge wohl nicht mit ihrem Vater, da Angelina mit den Kindern verreiste. "Jedes Jahr zieht sie um die Feiertage herum irgendeine Nummer ab, die ganz offensichtlich darauf abzielt, ihn zu verletzen. Es ist unglaublich frustrierend und traurig, aber er versucht, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Er kann ihre Handlungen nicht kontrollieren", behauptete ein Insider gegenüber OK!.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

PGpg7/©2014 RAMEY PHOTO / Mega Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2014

