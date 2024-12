Wegen Weihnachten: Brad Pitt frustriert Angelinas Verhalten

Macht sie das mit Absicht? Brad Pitt (60) soll darüber enttäuscht sein, dass er die kommenden Feiertage nicht mit seinen Kindern verbringen kann. Der Schauspieler fühlt sich laut OK! von seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) hintergangen, die offenbar plant, die gemeinsamen sechs Kinder Maddox (23), Pax (21), Zahara (19), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16) über die Feiertage auf Reisen mitzunehmen. "Jedes Jahr zieht sie um die Feiertage herum irgendeine Nummer ab, die ganz offensichtlich darauf abzielt, ihn zu verletzen", will ein Insider wissen und fügt hinzu: "Es ist unglaublich frustrierend und traurig, aber er versucht, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Er kann ihre Handlungen nicht kontrollieren."

Die Quelle deutet an, dass Angelina bereits mehrfach einen Plan ausheckte, um Brad von seinen Kindern fernzuhalten: "Ob es nun darum geht, die Kinder über die Feiertage weit wegzubringen, um es ihm so gut wie unmöglich zu machen, sie zu sehen oder etwas bei Gericht einzureichen, um den Dingen einen Strich durch die Rechnung zu machen." Viel könne der "Fight Club"-Schauspieler da nicht machen. Er könne sich lediglich auf die gerichtlich angeordnete Zeit mit den Kindern konzentrieren.

Brad und Angelina waren zwölf Jahre lang ein Paar und galten als eines der Traumpaare Hollywoods. Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 sorgen sie immer wieder für Schlagzeilen, insbesondere in Bezug auf das Sorgerecht für ihre sechs Kinder. Erst Anfang Dezember klagte der 60-Jährige, dass er seine Kinder vor allem an Weihnachten vermisse. "Ich vermisse meine Kinder und wünschte, ich hätte eine engere Beziehung zu ihnen, vor allem, weil ich diesen Monat die Feiertage und meinen Geburtstag feiere", soll er laut Page Six zugegeben haben.

Getty Images Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Zahara, Shiloh im Oktober 2021

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

