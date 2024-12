Hat Shah Rukh Khan etwa heimlich seine Familie vergrößert?

Shah Rukh Khan (59) ist bereits stolzer Vater von drei Kindern, die er zusammen mit seiner langjährigen Ehefrau Gauri bekommen hat. Nun überrascht der berühmte Schauspieler seine Fans jedoch mit einem neuen Familienmitglied! Am vergangenen Sonntag wurde er zusammen mit seinen Liebsten in Mumbai gesichtet und war dabei in Begleitung eines bisher unbekannten, ziemlich wuscheligen Anhanges. Der Filmstar trug auf seinen Armen nämlich ein zuckersüßes weißes Hündchen! Ein Fan-Account des Inders postete das virale Video auf Instagram, welches Shah Rukh und sein möglicherweise neues Haustier zeigt.

Shah Rukh selbst hat sich gegenüber der neugierigen Paparazzi nicht zu seinem kuscheligen kleinen Freund geäußert. In Anbetracht der Tatsache, dass er ihn liebevoll an seine Brust drückte, scheint er zu dem Hund definitiv ein inniges Verhältnis zu haben. Seine Frau und sein Sohn AbRam sowie Töchterchen Suhana (24) äußerten sich ebenfalls nicht und wirkten zwischen den drängenden Fotografen eher genervt und distanziert. Die Fans in den Kommentaren unter dem Video sind hingegen völlig begeistert. Ein User schwärmt von dem tierischen Freund: "Was für ein schönes Geschenk vor dem Ende des Jahres 2024!"

Inwiefern Shah Rukh oder seine Familie viel Zeit mit ihrem Hündchen verbringen können, ist eher fraglich. Schließlich befindet sich der Bollywood-Star derzeit mitten in den Vorbereitungen für seinen nächsten Actionfilm "King". Während seiner Teilnahme an der 77. Ausgabe des Filmfestivals von Locarno plauderte er einige spannende Details über sein neuestes Projekt aus, in welchem er an der Seite seiner Tochter Suhana spielen wird. Laut Hindustan Times meinte er diesbezüglich: "Der nächste Film, den ich mache, heißt 'King'. Ich muss anfangen, daran zu arbeiten, muss ein bisschen abnehmen, ein bisschen Stretching machen."

Getty Images Aryan Khan, Gauri Khan, AbRam Khan und Shah Rukh Khan

Getty Images Suhana Khan, November 2024

