Kate verletzt: Prinz William brach sein Neujahrsversprechen

Bevor Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) als Ehepaar die Weihnachtszeit gemeinsam verbrachten, gab es in ihrer Beziehung so manche Hürde. 2006, rund fünf Jahre vor ihrer großen Hochzeit, waren die Festlichkeiten an Weihnachten traditionell der Königsfamilie vorbehalten. Deshalb verbrachten sie das Fest getrennt. Sie planten jedoch, sich für Silvester wiederzusehen – William sagte diese Pläne allerdings kurzfristig ab, was Kate sehr traf. Laut dem Buch der Autorin Katie Nicholl "The Making of a Royal Romance" informierte William sie am zweiten Weihnachtsfeiertag telefonisch darüber, dass er seine Meinung geändert habe und bei seiner Familie bleiben wolle. Dies führte zu einem ernsten Gespräch mit seiner Großmutter, der Queen Elizabeth II. (✝96), sowie seinem Vater König Charles III. (76) die ihm rieten, sich Zeit zu lassen, was seine Zukunft mit Kate anging.

Nur wenige Wochen später, im Jahr 2007, folgte schließlich eine kurze Trennung des Paares, die sogar die Queen enttäuscht haben soll. Doch die beiden fanden recht schnell wieder zueinander. Bereits Ende des Jahres erschienen William und Kate gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen, wie etwa dem Konzert zu Ehren von Prinzessin Diana (✝36) in London. Kurz darauf zog Kate in Williams Wohnung im Clarence House ein, und die Beziehung wurde wieder gefestigt. Ihre Verlobung im Jahr 2010 und die darauffolgende Hochzeit im April 2011 markierten schließlich den Beginn ihres Lebens als royales Traumpaar. Heute sind die beiden Eltern von drei Kindern, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), und stehen als wichtige Mitglieder der königlichen Familie im Mittelpunkt.

Die Anfangsphase ihrer Beziehung war geprägt von Unsicherheiten und äußeren Einflüssen, doch Kate und William bewiesen, dass sie ihre Differenzen klären können. Kate, die während des kurzen Liebes-Aus eine stolze und unabhängige Haltung zeigte, konzentrierte sich zunächst auf ihre Familie und Freunde. Der spätere Erfolg der Beziehung wird oft auf diese frühe Phase zurückgeführt, in der beide Zeit hatten, über ihre Prioritäten nachzudenken. Heute, fast 14 Jahre nach ihrer Hochzeit, erscheint ihr gemeinsames Leben als eine ausgewogene Balance zwischen familiären Pflichten, öffentlicher Verantwortung und privatem Glück.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate am Tag ihrer Hochzeit im Jahr 2011

Chris Jackson/Getty Images Prinz William, Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte in Hamburg, Juli 2017

