"Grease"-Tanz: So wild war Prinz William und Kates Hochzeit

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) gaben sich im Jahr 2011 das Jawort. Auf die große Zeremonie in der Westminster Abbey folgten gleich zwei opulente Hochzeitspartys. Bei der kleineren von beiden war nur der engste Freundeskreis der Frischvermählten geladen – und mit einem ganz besonderen Auftritt brachten die zwei ihre Gäste zum Ausflippen! "Sie standen händchenhaltend in der Mitte der Tanzfläche und grinsten, als plötzlich die ersten Takte des Songs 'You're the One That I Want' aus dem Musical 'Grease' ertönten", schildert Robert Jobson in der neuen Biografie "Catherine, the Princess of Wales". Der Autor führt weiter aus: "William und Catherine fingen an, wild herumzutanzen, aufeinander zu zeigen und die Worte im Stil der Hauptdarsteller Danny und Sandy nachzusprechen. Es brachte das Haus zum Beben."

Auch abgesehen von dem unvergesslichen Moment des Thronfolgers und seiner Liebsten ging es auf der Party heiß her. Gefeiert wurde im Thronsaal des Buckingham-Palastes zur Musik einer Live-Band. Den Gesang übernahm keine Geringere als Ellie Goulding (37), die einige Hits zum Besten gab – unter anderem "Your Song" von Elton John (77), zu dem William und Kate ihren ersten Tanz als Ehepaar aufs Parkett brachten. Abgerundet wurde der Abend von einem imposanten Feuerwerk, bevor um drei Uhr nachts schließlich alles vorbei war. Robert beschreibt den Abend als "die magischste Party, die man sich vorstellen kann."

William und Kate sind wohl trotz ihrer wichtigen Ämter in der britischen Monarchie richtige Partylöwen. Zu ihrer Traumhochzeit wäre es um ein Haar gar nicht gekommen – im Jahr 2007 waren die zwei für einige Zeit getrennte Wege gegangen. Was das Paar schließlich wieder vereinen konnte, war ebenfalls eine Party, die sich gewaschen hatte: Angeblich hatte sich Kate für die Mottosause damals so sexy verkleidet, dass William ihr nicht länger widerstehen konnte.

Action Press Olivia Newton-John und John Travolta in "Grease"

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

