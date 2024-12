Prinz William und Kate wollen angeblich Ehegelübde erneuern

Ein emotionales Jahr voller Höhen und Tiefen liegt hinter Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) – doch nun soll ihnen eine romantische Auszeit bevorstehen. Wie ein Insider gegenüber Closer ausplaudert, plane William eine Überraschung für seine Frau: eine zweite Flitterwochenreise, die nur den beiden gehören soll. Das sei noch nicht alles, wie die Quelle hinzufügt: "Und diejenigen, die ihnen nahe stehen, wären nicht überrascht, wenn das königliche Paar diese Auszeit nutzen würde, um ihr Eheversprechen in einer privaten Segnung zu bekräftigen."

Der royale Insider berichtet, dass William die Reise mit besonderer Sorgfalt plane, um an einen Ort zurückzukehren, der für beide eine wichtige Rolle spielt: "Wills hat einen vertrauenswürdigen Freund der Familie beauftragt, ihm bei diesem ganz besonderen privaten Ausflug an einen Ort von großer Bedeutung zu helfen." Dabei sei die malerische Kulisse der kenianischen Berge, in der William 2010 Kate einen Heiratsantrag machte, laut der Quelle das favorisierte Ziel des Herzogs.

Afrika ist für die beiden Royals ein Ort von besonders emotionalem Wert. Nicht nur, weil William dort Kate zusammen mit atemberaubenden Naturkulissen einen Antrag machte, sondern auch aufgrund familiärer Verbindungen. Williams verstorbene Mutter Diana (✝36) liebte den Kontinent, und seine Großmutter Queen Elizabeth II. erfuhr dort von ihrer Thronbesteigung. "Ihre Hochzeit dort nach 14 Jahren zu feiern, wäre etwas ganz Besonderes", unterstrich die Quelle gegenüber Closer.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2011

