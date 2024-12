So wild wird Florian Silbereisens "Silvester-Schlagerboom"

Florian Silbereisen (43) hat die große Ehre, die Zuschauer durch den Silvesterabend zu begleiten. Am 31. Dezember läuft sein großer "Silvester-Schlagerboom 2025" ab 20:15 Uhr. Wie der BR in einer Pressemitteilung berichtet, können sich die Fans auf spektakuläre Auftritte freuen. Mit dabei sind unter anderem die Schlagerstars Andrea Berg (58), Semino Rossi (62), Michelle (52) und Howard Carpendale (78). Bonnie Tyler bringt britischen Glamour mit nach München. Außerdem sorgen Inka Bause (56), DJ Ötzi (53) und Ross Antony (50) für gute Unterhaltung. Der Veranstalter freut sich schon auf die Sause. "So haben wir Silvester noch nie gefeiert! Alles funkelt! Alles glitzert! Und alle singen und feiern mit!", schwärmte er gegenüber dem Sender.

Der "Die Bavaria"-Interpret ist heute aus der deutschen Fernsehlandschaft kaum wegzudenken. Doch zu Beginn seiner Karriere ließ sich das noch nicht erahnen. Gegenüber Prima Woche gab Christian Anders (79) vor wenigen Wochen zu, seinen Kollegen unterschätzt zu haben. "Ich habe ihn am Anfang sogar bemitleidet, wollte ihm sagen: 'Armer Florian, aus einer Karriere wird aber nichts.'"

Nicht nur bei den Zuschauern ist Florian sehr beliebt. Auch die Damen in der Schlagerwelt schenken ihm immer wieder Aufmerksamkeit. Mit Helene Fischer (40) war der Charmeur stolze zehn Jahre lang ein Paar. Momentan kursieren immer wieder Liebesgerüchte um ihn und Beatrice Egli (36). Die DSDS-Jurorin trat kürzlich beim "Schlagerboom" auf und die beiden sangen ein gefühlvolles Duett. "Ich kann dir nur sagen, ich würde es auch immer wieder tun", säuselte der Blondschopf der Musikerin danach ins Ohr.

Getty Images Florian Silbereisen bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2020

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Schlagerstars

