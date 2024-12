Timothée Chalamet ist schon jetzt Teil von Kylies Familie

Die Unternehmerin Kylie Jenner (27) und Filmstar Timothée Chalamet (29) schweben zusammen auf Wolke sieben. Seit rund eineinhalb Jahren gehen die beiden Turteltauben zusammen durchs Leben und wie es scheint, ist die Beziehung sehr ernst. Die zweifache Mutter integriere den beliebten Wonka-Darsteller inzwischen vollkommen in ihr spannendes Familienleben, wie eine Quelle jetzt gegenüber People berichtet. Der Insider plaudert aus: "Es hat lange gedauert, bis Kylie ihn ihren Kindern vorgestellt hat. Aber jetzt ist er ein Teil der Familie. Ihre Kinder kennen ihn als einen 'Freund'."

Die Quelle gibt direkt noch weitere private Details zu dem Liebesleben der zwei Stars preis. Demnach soll die Reality-TV-Bekanntheit völlig vernarrt in ihren Liebsten sein: "Ihre Beziehung zu ihm ist großartig und sehr einfach. Er unterstützt sie bei ihren Prioritäten und passt sich ihrem Zeitplan sehr an. Sie sind beide entschlossen, dass es funktioniert." So entschieden sich Timothée und seine Flamme beispielsweise dazu, das Weihnachtsfest in diesem Jahr zusammen etwas zeitiger zu feiern. So konnte Kylie den ersten Weihnachtstag mit ihrer Familie verbringen.

Das diesjährige Weihnachten mögen die beiden zwar zeitlich etwas vorgezogen haben, doch der zauberhaften Atmosphäre tat das keinen Abbruch. Wie ein Insider gegenüber Page Six enthüllte, verbrachte das glückliche Pärchen einen entspannten Abend mit Kylies beiden Kindern Stormi (6) und Aire (2). Zu dem besinnlichen Programm gehörte wohl ein gemütliches Dinner sowie eine nächtliche Ausfahrt, um die geschmückten Weihnachtslichter zu bewundern.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Stormi und Aire

