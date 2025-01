Céline Dion freut sich auf "endlose Möglichkeiten" in 2025

Céline Dion (56) hat das neue Jahr mit einem emotionalen Post auf Instagram begonnen. Die kanadische Sängerin, die seit ihrer Diagnose des seltenen Stiff-Person-Syndroms im Jahr 2022 mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen hat, teilte ein nachdenkliches Bild von sich selbst und richtete bewegende Worte an ihre Fans. "Eure Liebe und Energie inspirieren mich jeden Tag. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr voller Wärme, Freude und unvergesslicher Momente mit euren Liebsten", schrieb Céline. Außerdem betonte die Sängerin, dass sie sich auf "unendliche Möglichkeiten im kommenden Jahr" freue. Fans des Gesangswunders dürfen also gespannt bleiben.

Für die Kanadierin markierte das vergangene Jahr ein besonderes Comeback. Trotz der ernsten neurologischen Erkrankung, die ihre Beweglichkeit und ihre Gesangsfähigkeit beeinträchtigen kann, arbeitete sie hart daran, auf die Bühne zurückzukehren. Nach intensiver physischer und stimmlicher Therapie trat sie im Sommer 2024 bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris auf. Zugleich teilte sie ihre Reise offen mit der Öffentlichkeit, unter anderem in ihrer Dokumentation "I Am: Celine Dion", und veröffentlichte sogar neue Musik, darunter den Song "Love Again". Gegenüber ihren Fans betonte sie wiederholt, wie sehr deren Unterstützung ihr in schweren Zeiten Kraft gibt.

Die 56-Jährige, die seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Stimmen der internationalen Musikszene gehört, hat in der Vergangenheit immer wieder von Herausforderungen berichtet, die sie überwinden musste. Mit über 30 Jahren Karriere, bahnbrechenden Alben und ikonischen Balladen wie "My Heart Will Go On" hat sie Fans auf der ganzen Welt berührt. Privat war sie bis zum Tod ihres Mannes René Angélil (✝73) eine Hälfte eines der bekanntesten Paare der Branche. Noch heute spricht sie oft liebevoll über ihn und ihre gemeinsame Zeit. Ihre jüngste Botschaft zeigt, dass sie trotz aller Hindernisse weiterhin voller Hoffnung und Entschlossenheit in die Zukunft blickt.

Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Sommerspielen 2024

Getty Images René Angélil und Céline Dion, 2004