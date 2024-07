Trotz Krankheit: Céline Dion plant großes Bühnencomeback!

Wird Céline Dion (56) etwa bald wieder auf der Bühne stehen? 2022 wurde bei der Sängerin das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Die Krankheit sorgte dafür, dass die "My Heart Will Go On"-Interpretin nicht mehr live auftreten konnte. Das könnte sich jedoch bald ändern, wie die Moderatorin Hoda Kotb jetzt in der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" andeutet. Als Andy (56) die 59-Jährige fragt, ob sie bei ihrem kürzlich geführten Interview mit Céline Informationen bezüglich eines Bühnencomebacks erhalten hat, antwortet sie: "Ihr Manager war nicht vor der Kamera, und ich fragte: 'Wie geht es weiter? Wann trittst du wieder auf?' Und sie sagt: 'Kann ich es ihr sagen?' Und ihr Manager sagt: 'Nein!' Er schreit: 'Nein.' Ich dachte nur, da ist etwas", erinnert sich Hoda zurück.

Ähnliches deutete ein Insider bereits vor ein paar Tagen an. Laut ihm bereite sich Céline auf ein Comeback in Las Vegas vor. Die Proben sollen schon im vollen Gange sein. "Céline wird zurückkommen und auftreten. Im Moment ist es noch geheim, aber eine Ankündigung steht unmittelbar bevor. [...] Sie hat unglaublich hart gearbeitet, um wieder so weit zu kommen, dass sie gut und für eine gewisse Zeit singen kann", erklärte er gegenüber US Sun.

Wie sehr sich Céline ein Bühnencomeback wünscht, machte sie in ihrer Dokumentation "I Am: Céline Dion" deutlich. "Ich vermisse es so sehr. Die Menschen. Ich vermisse sie", sagte sie unter Tränen. Von ihrer Krankheit wolle sich die Musikerin nicht unterkriegen lassen: "Ich sehe mich immer noch tanzen und singen. Ich finde immer einen Plan B und auch einen Plan C. So bin ich nun mal. Wenn ich nicht rennen kann, gehe ich. Wenn ich nicht gehen kann, krabble ich. Aber ich werde nicht aufhören. Ich werde nicht aufhören."

