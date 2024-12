Céline Dion gedenkt ihres Manns René (†) am 30. Hochzeitstag

Für Céline Dion (56) war es kein leichter Tag: Die Sängerin feierte am Dienstag den 30. Hochzeitstag mit ihrem verstorbenen Ehemann René Angélil (✝73). Der Kanadier war nicht nur ihr Partner, sondern auch ihr Manager. Zusammen bekamen sie drei Kinder: René-Charles (23) sowie die Zwillinge Eddy (14) und Nelson (14). 2016 verstarb René jedoch an einem Krebsleiden. Anlässlich ihres runden Jahrestages widmet Céline ihrem Liebsten liebevolle Worte. "Du erfüllst noch immer unsere Herzen, jeden Tag. Du bist alles für uns. Wir vermissen dich so sehr", schreibt sie auf Instagram.

René erhielt bereits 1999 die Diagnose Speiseröhrenkrebs, nachdem er einen Herzinfarkt erlitten hatte. Von seiner damaligen Erkrankung konnte er sich zunächst erholen. Im Dezember 2013 machte Céline jedoch öffentlich, dass die Krankheit ihres Ehemanns zurückgekehrt sei. Ein Jahr später unterzog er sich einer OP, bei der Teile seiner Zunge entfernt werden mussten. Anfang 2016 unterlag er schließlich seinem Krebsleiden.

Obwohl seit Renés Ableben mittlerweile acht Jahre vergangen sind, spricht Céline noch immer regelmäßig über ihren Liebsten und betont, wie sehr sie sich mit ihm verbunden fühle. Erst kürzlich erklärte die "My Heart Will Go On"-Interpretin in einem Interview mit People, sie empfange regelmäßig kleine Zeichen von dem Musiker. "Ich bin immer noch mit René verheiratet. Er ist immer noch mein Ehemann", machte sie deutlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion und René Angélil, Januar 2008

Anzeige Anzeige

Instagram / celinedion Céline Dion mit ihren drei Kindern