Darum folgt John Mulaney nur zwei Accounts im Netz

John Mulaney (42) hat kürzlich in der US-amerikanischen Fernsehsendung "Today" für Lacher gesorgt, als er über seine ungewöhnliche Auswahl an Instagram-Follows sprach. Der Comedian folgt auf dieser Plattform nur zwei Accounts – und keiner davon gehört seiner Partnerin Olivia Munn (44) oder anderen Personen aus seinem persönlichen Umfeld. Stattdessen hat er das Broadway-Stück "All In: Comedy About Love by Simon Rich", in dem er mitwirkt, und den offiziellen Kanal des US Secret Service abonniert.

Auf die Gründe für seine Auswahl angesprochen, erklärte John im TV mit einem Augenzwinkern, dass ihn insbesondere der Account der US-amerikanischen Schutzbehörde fasziniere. "Ich war einfach begeistert von der Tatsache, dass sie sich 'Secret Service' nennen und trotzdem Dinge wie 'Hier sind wir bei Chili’s, kommt vorbei!' posten", scherzte er. Ihm gefalle die Mischung aus Geheimhaltung und öffentlichen Einblicken, auch wenn er sich witzelnd mehr Reels von dem Kanal wünsche. Den Broadway-Account habe er hingegen erst vor Kurzem hinzugefügt – sicherlich auch, um seine aktuellen Projekte zu unterstützen.

John ist nicht nur als Comedian bekannt, sondern auch als Autor und Schauspieler. Privat sorgte er in den letzten Jahren für Schlagzeilen, als seine Beziehung zu Olivia öffentlich wurde. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Sohn Malcolm wurde 2021 geboren, ihre Tochter kam im November 2024 zur Welt. Olivia und John halten ihr Familienleben weitestgehend privat und zeigen sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit.

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

Instagram / oliviamunn John Mulaney und seine Tochter, November 2024

